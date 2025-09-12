A legjobb „menekülési stratégiám” az olvasás – mert hitet ad, hogy van kiút, jóság, szerelem

Van valami egészen különleges abban, amikor az ember kinyit egy papír alapú könyvet. Az illatában, a tapintásában, a súlyában. Talán nosztalgikus emlékek ezek – a gyerekkori meseolvasások, a hosszú nyári szünetek, amikor csak én voltam, meg a könyv, és az újonnan felfedezett világok. Akkor még nem tudtam, hogy egyszer majd ez lesz a módszerem a menekülésre.

A könyvek mindig is velem voltak, de az utóbbi években még fontosabb szerepet kaptak az életemben. Talán azért, mert a világ körülöttem egyre hangosabb, gyorsabb, kiszámíthatatlanabb lett. És amikor a hírek, a napi feladatok, a közösségi média zaja már túl sok, akkor ösztönösen a könyvespolchoz nyúlok.

Krimik, romantika és az igazság íze

Mindig is szívesen olvastam különféle történeteket. Szeretem a krimik izgalmát, amikor együtt nyomozhatok a főhőssel, és minden fejezetben egy újabb darabja kerül a helyére a kirakósnak.

És ott vannak azok a könyvek, amik igaz történeteket dolgoznak fel – talán ezek a legmegrendítőbbek. Mert miközben kiszakítanak a saját hétköznapjaimból, mégis szembesítenek a valóság egy másik arcával. Olykor inspirálnak, máskor megvigasztalnak, de mindig adnak valamit. Egy új nézőpontot. Egy érzelmet, amit elfelejtettem. Egy kérdést, amit már rég nem tettem fel magamnak.

