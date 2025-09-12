A legjobb „menekülési stratégiám” az olvasás – mert hitet ad, hogy van kiút, jóság, szerelem

A könyvek mindig is velem voltak, de az utóbbi években még fontosabb szerepet kaptak az életemben. Talán azért, mert a világ körülöttem egyre hangosabb, gyorsabb, kiszámíthatatlanabb lett. És amikor a hírek, a napi feladatok, a közösségi média zaja már túl sok, akkor ösztönösen a könyvespolchoz nyúlok.
Krimik, romantika és az igazság íze
Mindig is szívesen olvastam különféle történeteket. Szeretem a krimik izgalmát, amikor együtt nyomozhatok a főhőssel, és minden fejezetben egy újabb darabja kerül a helyére a kirakósnak.
És ott vannak azok a könyvek, amik igaz történeteket dolgoznak fel – talán ezek a legmegrendítőbbek. Mert miközben kiszakítanak a saját hétköznapjaimból, mégis szembesítenek a valóság egy másik arcával. Olykor inspirálnak, máskor megvigasztalnak, de mindig adnak valamit. Egy új nézőpontot. Egy érzelmet, amit elfelejtettem. Egy kérdést, amit már rég nem tettem fel magamnak.