„Túl sok van rajtam, nem tudok fellélegezni”- Középkorú férfiak szomorú vallomásai

A férfiak nem beszélnek róla, pedig ők is küszködnek.

Sosem elég

Mindig többet akartam és azt hittem, ha mindent elértem, majd boldog leszek. Majd lesz ilyen kocsim, olyan házam, ennyi pénzem a bankban. Már elértem minden célom évekkel ezelőtt és még mindig nem vagyok boldog. A legrosszabb érzés az, hogy nem tudom, mi hiányzik az életemből.

Ráébredés

Amíg fiatal voltam, azt hittem, én irányítom az életem, aztán telt az idő és ráeszméltem, hogy az Élet irányít engem. Beteg lettem, leszázalékoltak, nem volt munkám. A feleségem összepakolt és elhagyott. Ezek mind olyan dolgok voltak, amikre nem volt ráhatásom, csak megtörténtek velem.

(Most páran azt gondolják, hogyha jobban megbecsültem volna a feleségem, akkor nem ment volna el, de én végig szerettem – és szeretem a mai napig – és az utolsó találkozásunkkor azt mondta, akkor sem szeretett, amikor hozzámjött, csak félt, hogy egyedül marad.) Ezek a dolgok földbe döngölték az önbecsülésem, most próbálom magam kikaparni a gödörből.