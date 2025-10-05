A kötött idén mindent visz: nézd meg, mivel érdemes frissítened a ruhatáradat!

Idén ősszel és télen a kötött ruhadarabok mindenhol ott lesznek –nem véletlenül! Kényelmesek, stílusosak, nem utolsó sorban pedig nagyon melegek. Akár egy laza hétköznapi szettet keresel, akár egy elegáns megjelenésre vágysz, a kötött darabokkal könnyen megteremtheted az egyensúlyt. Nézzük, milyen pulóvereket és kardigánokat érdemes beszerezned a ruhatárad frissítéséhez!
1/6 V-nyakú pulóverek
A V-nyakú pulóverek és mellények idén újra hódítanak főleg, ha a mintájuk is kellően retró! Ezek a darabok a klasszikus és a lazaság tökéletes keverékeinek bizonyulnak.
Viseld őket hétköznapi farmerrel vagy akár egy szövetnadrággal, és máris kész a lezser, mégis elegáns megjelenésed! Ez a pulóver visszahozza a régi golfklubok hangulatát, miközben a mindennapokban is megállja a helyét.
1: Tchibo.hu, 2: Bonprix.hu
2/6 Ejtett és bő ujjú pulóver, kardigán
Ha valami különlegesebbre vágysz, akkor a bő ujjú kardigánok valamint az ejtett fazonok lesznek a kedvenceid. Ezek a melengető felsőrészek további extra stílust adnak a mindennapi öltözetedhez, mégpedig nagyon egyszerűen és gyorsan.
Viseld őket egyenes szabású nadrággal vagy egy elegáns midi szoknyával, hogy igazán kifinomult legyen az összhatás! A szokatlan ujjmegoldások és a különleges anyagok miatt ezek a kardigánok a szezon legizgalmasabb darabjai közé tartoznak és garantáltan felhívják rád a figyelmet.
A túlméretezett nyakú pulóverek idén komoly visszatérőknek számítanak, évekkel ezelőtt találkozhattál velük utoljára a boltok polcain. Ezek a darabok kifejezetten szezonálisak, melengetőek, általuk a sálat is kiválthatod és most valóban divatosnak számítanak. Egy ilyen pulóver tökéletes választás lehet akár munkába, akár egy hétvégi kiruccanásra.
Párosítsd farmerral vagy magas derekú szoknyával, és már indulhatsz is! A túlméretezett nyakrész játékosságot és eleganciát sugároz, miközben garantálja a kényelmet a hidegebb napokon is.