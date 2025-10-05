A kötött idén mindent visz: nézd meg, mivel érdemes frissítened a ruhatáradat!

Ha valami különlegesebbre vágysz, akkor a bő ujjú kardigánok valamint az ejtett fazonok lesznek a kedvenceid. Ezek a melengető felsőrészek további extra stílust adnak a mindennapi öltözetedhez, mégpedig nagyon egyszerűen és gyorsan.



Viseld őket egyenes szabású nadrággal vagy egy elegáns midi szoknyával, hogy igazán kifinomult legyen az összhatás! A szokatlan ujjmegoldások és a különleges anyagok miatt ezek a kardigánok a szezon legizgalmasabb darabjai közé tartoznak és garantáltan felhívják rád a figyelmet.



1: Mohito.com, 2: Zalando.hu



