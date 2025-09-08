A könyv tényleg luxuscikké vált. Tényleg számít, mit veszel le a polcról

A könyvek világa sokunk számára a minőség, a tartalom és a kultúra szimbóluma. Egy jó könyv nem csupán termék, hanem érték is. De mi történik, ha a piac fokozatosan háttérbe szorítja ezt az értéket? Ha az irodalom is a tömegtermelés logikája szerint kezd működni?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A Légy tudatos olvasó! nevű kezdeményezés pontosan ezekre a kérdésekre keresi a választ. Sőt, hangosan ki is mondja őket. A projekt mögött két tapasztalt magyar írónő, Konkoly Zsófia és Ludányi Bettina áll, akik 2017 óta publikálnak, 2025-ig a hagyományos kiadói modell keretein belül. Több mint egy tucat megjelent könyvük révén mély rálátásuk van arra, hogyan működik – vagy épp nem működik – a hazai könyvpiac.

A könyv mint luxuscikk

A kezdeményezés egyik legfontosabb üzenete, hogy a könyv mára sok szempontból luxuscikké vált. Miközben az árak folyamatosan emelkednek, gyakran épp az írók kapják a legkisebb szeletet abból a haszonból, amit a művük termel.

A gyorsan pörgő piaci logika miatt sok szerző kénytelen évente több kötetet kiadni – olykor mindössze néhány hónap alatt megírva egy-egy regényt. Ez a nyomás hosszú távon nemcsak az írókra, hanem a művek minőségére is rányomhatja a bélyegét.

Eközben a történetek sokszor nem tudnak kiforrni, a borítók, koncepciók egy kaptafára készülnek, és megjelennek a könyvpiacon a fast book termékek. Ez a tendencia pedig nemcsak az irodalom színvonalát veszélyezteti, hanem a piac egészének sokszínűségét is.

A cikk folytatódik, lapozz!