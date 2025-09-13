A kedvenc magyarországi rejtett kirándulóhelyeim, amik mindig feltöltenek

Van valami egészen különleges abban, amikor az ember bakancslistája szinte már csak külföldi célpontokkal van tele, mégis egyszer csak azon kapja magát, hogy újra és újra hazai tájakon barangol – és nem is hiányzik semmi más. Velem pontosan ez történt.

Gyerekkoromban sokat kirándultunk a családommal. Akkor még nem értettem, miért nem utazunk inkább messzebbre, „izgalmasabb” helyekre. Ma viszont pontosan ezekre a régi közös túrákra emlékszem vissza a legnagyobb szeretettel. És bár felnőttként volt szerencsém bejárni néhány igazán mesés külföldi vidéket, valami mégis mindig visszahúz. Talán a nosztalgia, talán az itthoni tájak nyugalma – de újra felfedeztem magamnak Magyarországot. És azóta újra és újra megerősítést kapok: nem kell feltétlenül külföldre menni ahhoz, hogy feltöltődjek.

Kincsek a nyüzsgésen túl

Egy ideje tudatosan keresem azokat a helyeket, ahol elkerülhetem a turistatömeget. Bár a Balaton és a Mátra csodásak, szeretem a csendesebb, kevésbé ismert ösvényeket, ahol tényleg magamra és a természetre figyelhetek.

A Kőszegi-hegység például szinte minden évszakban tartogat számomra új meglepetést. Sokan csak a legismertebb útvonalakat járják végig, de a kevésbé járt ösvények mentén valahogy mindig találok valami különlegeset, egy régi, mohával benőtt pihenőt, vagy csak egy csendes padot, ahonnan órákig tudnék nézni a távolba.

Ugyanígy az Őrség is igazi lelki menedék számomra. Imádom a kis portákat, ahol a tulajdonosok maguk készítik a lekvárt, sajtot, tökmagolajat – és nem csak eladni akarják, hanem szívesen mesélnek is róla. Ezek a beszélgetések sokszor többet adnak, mint bármilyen idegenvezetés.

