A Főpap lapja: ezt üzeni szeptember Tarot kártyája
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Ezotéria / A Főpap lapja: ezt üzeni szeptember...

A Főpap lapja: ezt üzeni szeptember Tarot kártyája

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.23.

Szeptember nemcsak az iskolakezdés, a forró nyárból való lassú átmenet és a szekrényből előkerülő kardigánok hónapja – idén egy különleges Tarot-üzenet is kíséri az utunkat.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A hónap kártyája a Főpap, aki a hagyományok, a tudás és a szellemi fejlődés jelképe. Ha nyitott vagy rá, most olyan iránytűt kaphatsz a kezedbe, ami segíthet abban, hogy biztos alapokra építsd az előttünk álló időszakot!

Mit szimbolizál a Főpap?

A Tarotban a Főpap egy méltóságteljes tanítót, szellemi vezetőt ábrázol, aki szertartásos ruhában ül, kezében a hit, a rend és a szellemi egység szimbólumával. Két tanítvány is helyet kap a lábainál, jelezve, hogy a tudás igazi ereje a közösségben és az átadásban, az áramlásban rejlik.

Ez a lap nem a váratlan fordulatokról vagy hirtelen lázadó döntésekről szól, hanem arról, hogy a már meglévő értékeinkre, hagyományainkra és bevált módszereinkre építsünk.

Mások ezeket olvassák

Mit üzen neked szeptemberre?

Ez a hónap arra hív, hogy lassíts, figyelj befelé és első körben rendezd a belső világodat. Ha bizonytalan vagy egy helyzetben, keresd a kapaszkodókat: egy tapasztalt barát, családtag vagy mentor tanácsa most aranyat érhet!

Ha eddig féltél a keretektől, kötelékektől, most ideje újragondolnod a dolgokat, ugyanis ezúttal nem gúzsba kötnek, hanem biztonságot adnak – márpedig a kiszámíthatóság fontos része lesz a szeptembernek.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Mézga család, Pompom meséi – Kultikus régi rajzfilmsorozatok

Mézga család, Pompom meséi – Kultikus régi rajzfilmsorozatok
„Meccset nézett az apja halotti torán” – Így szerettem ki a páromból

„Meccset nézett az apja halotti torán” – Így szerettem ki a páromból
Hallgatsz a megérzéseidre? Ez a hatodik érzék titka

Hallgatsz a megérzéseidre? Ez a hatodik érzék titka
Elképesztő, mi mindenre jó a teafilter! 5+1 szuper tipp

Elképesztő, mi mindenre jó a teafilter! 5+1 szuper tipp
Többet keresnek azok a férfiak, akik nem végeznek otthon házimunkát

Többet keresnek azok a férfiak, akik nem végeznek otthon házimunkát
Mutatjuk az idei nyár legszebb fürdőruha fazonjait, színeit és mintáit

Mutatjuk az idei nyár legszebb fürdőruha fazonjait, színeit és mintáit
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK