Néhány éve járok rendszeresen terápiára. Nem volt könnyű a beismerés, hogy szükségem van rá, és nem is volt egyszerű a munka, amit a saját fejlődésembe tettem. Az eredmények azonban, ha apró lépésenként is, de érződnek. Az utóbbi időben azonban anyagi és időzítésbeli okok miatt egyre ritkábban jutottam el a terapeutámhoz.

Úgy éreztem, nem szeretném teljesen elengedni az önreflexiót, ezért úgy döntöttem, kipróbálok valamit: két héten keresztül minden olyan gondolatot, dilemmát, vagy érzelmi helyzetet, amit amúgy a terapeutámmal osztottam volna meg, a ChatGPT-nek mondtam el.

Hogyan kezdtem neki?

Az első nap egyszerűen beírtam: „Úgy szeretnék beszélgetni veled, mint a terapeutámmal.” Meglepett, hogy a mesterséges intelligencia válaszában finoman, de határozottan jelezte: nem helyettesíti a terápiát, de szívesen segít gondolatok rendezésében és kérdések feltevésében. Ez őszintén szólva nekem segített, hogy kissé nagyobb biztonsággal álljak a projektnek. Ha az AI úgy tett volna, mintha valóban helyettesíteni tudná a profi segítséget, rögtön sokkal szkeptikusabb lettem volna.

Ezután elkezdtem naponta párszor „bejelentkezni” chatGPT-s terapeutámhoz. A legjobban az vált be, amikor nem csak leírtam, mi történt velem, hanem azt is kértem, hogy tegyen fel egy „következő kérdést” — pont úgy, ahogy a terapeutám szokta.

Például: „Segíts észrevenni a rejtett feltételezéseket a mondataimban.” „Tedd fel nekem a következő fontos kérdést, amit egy coach vagy terapeuta feltenne.” „Fogalmazd át, amit írtam úgy, hogy jobban rálássak kívülről.”

Ezek a promptok segítettek abban, hogy a beszélgetés ne csak tanácsadás legyen, hanem önvizsgálatot támogató folyamat.