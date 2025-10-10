A Balkán titkos csodája: 5500 km-es bicikliút vezet Európa legszebb tájain át

Címlap / Kikapcsolódás / Utazás / A Balkán titkos csodája: 5500 km-es...

A Balkán titkos csodája: 5500 km-es bicikliút vezet Európa legszebb tájain át

Nyul Debóra
Írta 2025.10.10.

Fedezd fel a Trans Dinarica útvonalat, amely 5500 kilométeren keresztül vezet át nyolc balkáni országon. Egyedülálló élményt nyújt a természet és kultúra szerelmeseinek.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Képzelj el egy kerékpárutat, amelyen haladva úgy érzed, hogy elvezet a világ végére. Ahol a levegő még tiszta, a hegyek érintetlenek, és a falvakban, amelyeken áthaladsz, az idő is lassabban telik. Ez a Trans Dinarica, egy 5500 kilométer hosszú kerékpáros útvonal, amely nyolc balkáni országon kanyarog át Szlovéniától Albániáig, és 2024 nyarán nyílt meg hivatalosan a világ bringásai előtt.

Út a természet szívébe

A BBC beszámolója szerint a Trans Dinarica 2024 júliusában vált hivatalosan elérhetővé, és egyedülálló módon nyolc balkáni országot köt össze: Szlovéniát, Horvátországot, Bosznia-Hercegovinát, Montenegrót, Albániát, Koszovót, Észak-Macedóniát és Szerbiát. A több mint 5500 kilométeres útvonalat nemcsak aszfalt, hanem földutak, kavicsos hegyi ösvények, nemzeti parkokon átvágó szerpentinek is alkotják. Itt nem a sebesség számít, hanem a felfedezés, a lassú, önálló utazás öröme.

cyclingeurope.org

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/9
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

A Balkán titkos csodája: 5500 km-es bicikliút vezet Európa legszebb tájain át

A Balkán titkos csodája: 5500 km-es bicikliút vezet Európa legszebb tájain át
Így ártasz magadnak, ha mindenkivel megértő vagy. Lehet valaki túlságosan empatikus?

Így ártasz magadnak, ha mindenkivel megértő vagy. Lehet valaki túlságosan empatikus?
Gardróbrendezés az 5 kérdéses módszer segítségével

Gardróbrendezés az 5 kérdéses módszer segítségével
Mutasd az otthonod, megmondjuk milyen vagy a párkapcsolatodban

Mutasd az otthonod, megmondjuk milyen vagy a párkapcsolatodban
Jön A Fehér Lótusz 4. évada – minden, amit eddig tudunk

Jön A Fehér Lótusz 4. évada – minden, amit eddig tudunk
Hol állsz a listán? Íme, a top legokosabb csillagjegyek 

Hol állsz a listán? Íme, a top legokosabb csillagjegyek 
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK