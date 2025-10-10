A Balkán titkos csodája: 5500 km-es bicikliút vezet Európa legszebb tájain át

Fedezd fel a Trans Dinarica útvonalat, amely 5500 kilométeren keresztül vezet át nyolc balkáni országon. Egyedülálló élményt nyújt a természet és kultúra szerelmeseinek.

Képzelj el egy kerékpárutat, amelyen haladva úgy érzed, hogy elvezet a világ végére. Ahol a levegő még tiszta, a hegyek érintetlenek, és a falvakban, amelyeken áthaladsz, az idő is lassabban telik. Ez a Trans Dinarica, egy 5500 kilométer hosszú kerékpáros útvonal, amely nyolc balkáni országon kanyarog át Szlovéniától Albániáig, és 2024 nyarán nyílt meg hivatalosan a világ bringásai előtt.

Út a természet szívébe

A BBC beszámolója szerint a Trans Dinarica 2024 júliusában vált hivatalosan elérhetővé, és egyedülálló módon nyolc balkáni országot köt össze: Szlovéniát, Horvátországot, Bosznia-Hercegovinát, Montenegrót, Albániát, Koszovót, Észak-Macedóniát és Szerbiát. A több mint 5500 kilométeres útvonalat nemcsak aszfalt, hanem földutak, kavicsos hegyi ösvények, nemzeti parkokon átvágó szerpentinek is alkotják. Itt nem a sebesség számít, hanem a felfedezés, a lassú, önálló utazás öröme.

cyclingeurope.org

