A 9 legjobb ajakolaj, ami csillogást ad ragacsosság nélkül
iStock

Címlap / Stílus / Arc / A 9 legjobb ajakolaj, ami csillogást ad...

A 9 legjobb ajakolaj, ami csillogást ad ragacsosság nélkül

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.21.

Fedezd fel a legjobb ajakolajokat, amelyek nemcsak csillogást adnak, hanem hidratálják és ápolják is az ajkakat. Ismerd meg, miért érdemes kipróbálni őket a hagyományos ajakbalzsamok és fények helyett.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Ez nem egészen ajakbalzsam, és nem is fény, inkább valahol a kettő között van. A legjobb ajakolajok tökéletes átmenetet kínálnak, hidratálnak, fényesítik az ajkakat, és sokszor csak épphogy kiemelik a természetes szájszínt. Az olajalapú formuláknak köszönhetően a végeredmény egyszerre telt és ragyogó, mint egy fény, miközben megadják azt a puhaságot, amit egy balzsamtól várnál. A különbség az, hogy az olajok nem tapadnak a felszínen, hanem beszívódnak, így kényelmesebb viseletet adnak. Ráadásul sok ajakolaj bőrápolásból ismerős összetevőket tartalmaz, hiszen az ajkaink ugyanúgy megérdemlik a törődést, mint az arcunk. Szóval itt az ideje pihentetni a szájfényt, és kipróbálni egy tápláló ajakolajat, ami tényleg csodát tesz.

Summer Fridays Dream Lip Oil

A Summer Fridays Dream Lip Oil selymes fényt és hosszan tartó hidratáltságot ad. Az E-vitamin és kilenc növényi olaj, köztük rózsa- és sárgabarackolaj kombinációja egyszerre ápol és lágyan színezi az ajkakat. Nem ragad, mégis fényes marad egész nap, pont annyira csúszós, hogy kényelmes legyen viselni.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/9
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

„Nem csak a gyerek a központ” – Történetek egészséges házasságokból

„Nem csak a gyerek a központ” – Történetek egészséges házasságokból
7 őszi illattrend, amit idén mindenhol érezni fogsz

7 őszi illattrend, amit idén mindenhol érezni fogsz
A legőszintébb éned: Ismerd meg a benned élő belső gyereket

A legőszintébb éned: Ismerd meg a benned élő belső gyereket
Ma még viszonylag meleg, holnaptól lehűlés és záporok érkeznek

Ma még viszonylag meleg, holnaptól lehűlés és záporok érkeznek
Nagy kínai horoszkóp 2025: ezt hozza számodra

Nagy kínai horoszkóp 2025: ezt hozza számodra
Ha így változik a hangulatod, pajzsmirigyprobléma jele lehet – egy új kutatás szerint

Ha így változik a hangulatod, pajzsmirigyprobléma jele lehet – egy új kutatás szerint
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK