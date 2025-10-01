A 10 kedvenc pihe-puha pulcsink most a boltokban

Ahogy beköszönt az ősz, egyszerűen nincs is jobb érzés, mint belebújni egy puha, meleg pulcsiba. A puha kasmír vagy éppen a játékos részletek nemcsak a hideg ellen védenek, de stílusban is rengeteget adnak a mindennapi szettedhez. Összegyűjtöttük a kedvenceinket a mostani kínálatból – garantáltan lesz köztük olyan, amibe te is azonnal beleszeretsz.
Rózsaszín mohérkeverék pulcsi
Ez a rágógumi árnyalatú pulcsi igazi örömforrás a gardróbodban. A könnyed mohérkeverék anyag miatt egyszerre légies és meleg, így farmerrel és elegáns nadrággal is szuperül mutat.
