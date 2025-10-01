A 10 kedvenc pihe-puha pulcsink most a boltokban

Ahogy beköszönt az ősz, nincs is jobb érzés, mint belebújni egy puha, meleg pulcsiba. Összegyűjtöttük a kedvenceinket a mostani kínálatból – garantáltan lesz köztük olyan, amibe te is azonnal beleszeretsz.

Rózsaszín mohérkeverék pulcsi

Ez a rágógumi árnyalatú pulcsi igazi örömforrás a gardróbodban. A könnyed mohérkeverék anyag miatt egyszerre légies és meleg, így farmerrel és elegáns nadrággal is szuperül mutat.

