Ez a legjobb és a legrosszabb tulajdonságod születési hónapod szerint
unsplash.com

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ez a legjobb és a legrosszabb...

Ez a legjobb és a legrosszabb tulajdonságod születési hónapod szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.23.

Kíváncsi vagy, mit mond a születési hónapod arról, melyik tulajdonságod ragyog igazán benned és melyik az, amelyikre érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetned? Nézzük!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Január

Ott bújik benned a vezetői szikra, még akkor is, ha nem te vagy a leghangosabb a szobában. A kisugárzásod miatt az emberek ösztönösen követnek, mert erős, de nyugodt jelenlétet sugárzol. Céljaidat rendíthetetlen kitartással éred el – ez a te szupererőd. Viszont néha ez a kitartás átcsúszik makacsságba, és ilyenkor igazán nehéz veled kompromisszumot kötni. Ne feledd: a rugalmasság sok esetben nem gyengeség, hanem bölcsesség!

Február

A szíved tele van együttérzéssel és olyan természetes számodra a másokról való gondoskodás, mint a levegővétel. Könnyen kapcsolódsz, melletted mindig biztonságban érzik magukat az emberek. Ám éppen ez a mélység sodorhat bele olyan kapcsolatokba, ahol túlságosan feladod magadat. Fontos, hogy ne csak másokra, hanem magadra is gondoskodással figyelj – az önszereteted mindig a legbiztosabb alap!

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ez a legjobb és a legrosszabb tulajdonságod születési hónapod szerint

Ez a legjobb és a legrosszabb tulajdonságod születési hónapod szerint
Ez vár rád a munkában idén szeptemberben – zodiákusod szerint

Ez vár rád a munkában idén szeptemberben – zodiákusod szerint
Ha ezt csinálod 1 hónapig az arcoddal, éveket fiatalodsz

Ha ezt csinálod 1 hónapig az arcoddal, éveket fiatalodsz
5 dolog, amit nem kell elmondanod a partnerednek – a pszichológusok szerint

5 dolog, amit nem kell elmondanod a partnerednek – a pszichológusok szerint
Mit árul el a körmöd formája a személyiségedről? – Van benne valami!

Mit árul el a körmöd formája a személyiségedről? – Van benne valami!
8 gyönyörű projekt tapétával: nem csak a falat dobhatod fel vele

8 gyönyörű projekt tapétával: nem csak a falat dobhatod fel vele
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK