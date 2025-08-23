Ez a legjobb és a legrosszabb tulajdonságod születési hónapod szerint

Január
Ott bújik benned a vezetői szikra, még akkor is, ha nem te vagy a leghangosabb a szobában. A kisugárzásod miatt az emberek ösztönösen követnek, mert erős, de nyugodt jelenlétet sugárzol. Céljaidat rendíthetetlen kitartással éred el – ez a te szupererőd. Viszont néha ez a kitartás átcsúszik makacsságba, és ilyenkor igazán nehéz veled kompromisszumot kötni. Ne feledd: a rugalmasság sok esetben nem gyengeség, hanem bölcsesség!
Február
A szíved tele van együttérzéssel és olyan természetes számodra a másokról való gondoskodás, mint a levegővétel. Könnyen kapcsolódsz, melletted mindig biztonságban érzik magukat az emberek. Ám éppen ez a mélység sodorhat bele olyan kapcsolatokba, ahol túlságosan feladod magadat. Fontos, hogy ne csak másokra, hanem magadra is gondoskodással figyelj – az önszereteted mindig a legbiztosabb alap!