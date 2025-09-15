Emlékszel még a Bravo magazinra? Rengeteget köszönhetünk a 90-es évek tini magazinjainak!
Emlékszel még a Bravo magazinra? Rengeteget köszönhetünk a 90-es évek tini magazinjainak!

Farkas Izabella
Írta 2025.09.15.

A 90-es évek Magyarországának színes világában a tini magazinoknak külön kis univerzumuk volt. Nemcsak divatról és zenéről meséltek, hanem formálták azt is, hogyan látjuk magunkat, és mit gondolunk a világról. Ki ne emlékezne a Bravo, az IM vagy a Popcorn rikító borítóira, amik ott sorakoztak minden újságosnál? Már a címlap ígérte, hogy belül megtaláljuk a kedvenc sztárunk legfrissebb pletykáit, vagy olyan tanácsokat, amik segítenek eligazodni a szerelem, a barátság és az élet nagy kérdéseiben.

Miért voltak fontosak nekünk ezek a magazinok?

A tini újságok igazi kapaszkodók voltak. Segítettek abban, hogy megértsük, hogyan fejezhetjük ki önmagunkat, miként öltözködjünk, ha egy kicsit ki akarunk tűnni a tömegből, vagy épp hogyan legyünk magabiztosabbak. Nemcsak tippeket kaptunk, hanem egy érzést is: hogy nem vagyunk egyedül a kamaszkori káoszban.

A legmenőbb rovatok

Aligha volt olyan köztünk, aki ne lapozott volna izgatottan a horoszkóphoz. Szerettük megtudni, mit ígérnek a csillagok a szerelemre, barátságra vagy éppen a sulira. Volt benne egy kis misztikum, és persze mindig próbáltuk úgy értelmezni, hogy passzoljon a saját életünkre.

Aztán ott volt a „Szex, szerelem, gyengédség” rovat, amiben elvileg olvasók kérdeztek furcsábbnál furcsább szexuális jellegű kérdéseket, a szakértő pedig válaszolt. Volt ott minden: lesz-e gyerek az ebihalból és nem talál-e ducinak a barátom ha van egy kis pocakom. Csak úgy faltuk ezeket a hasábokat és jókat szórakoztunk közben! Persze néha becsúszott egy-egy hasznos info, ami internet hiányában igazi kincs volt szexualitásunk felfedezésének éveiben.

Mások ezeket olvassák

A Bravo divatoldalai sokunk számára a stílusbiblia szerepét töltötték be. Imádtuk a színes ruhakombinációkat, a frizuraötleteket, és persze azt, hogy közben tanítottak is magabiztosságra.

