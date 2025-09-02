Ezt a 8 növényt SOHA ne öntözd slaggal
Schuster Borka
Írta 2025.09.02.

Vízre minden növénynek szüksége van, ez tény, de a kertészkedés apró és fontos szabályai közé tartozik, hogy nem minden növény szereti a durva, magas nyomású locsolást. A slagos locsolásnál gyengédebb, hatékonyabb alternatívát érdemelnek az alábbi kertlakók, ha azt szeretnéd, hogy ne roppanjanak össze a vízsugár súlya alatt.

Saláták és más leveles zöldségek

Ezeknek a növényeknek az esetében az elsődleges problémát az jelenti, hogy a nagy vízsugár eltávolíthatja, vagy legalábbis felsértheti a vékony leveleket. A szakértők szerint sokkal jobb megoldás a csepegtetős öntözés vagy a slag barátságosabb „köd” (mist) beállítása, és inkább a talajt célzó locsolás.

