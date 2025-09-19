Most hagyd abba: 7 önszabotáló szokás, ami visszatart a boldogságtól

A perfekcionizmus gyakran vált ki ellenállhatatlan vágyat, hogy mindent tökéletesen csináljunk, de ilyen tökéletesség valójában nem létezik. A perfekcionisták hajlamosak arra, hogy mások elvárásai szerint éljenek, és gyakran érzik úgy, hogy a legkisebb hiba is hatalmas kudarc. Ez stresszhez és belső elégedetlenséghez vezethet, amely eltávolít a boldogságtól.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Perfekcionizmus

Érdemes elgondolkodni azon, hogy a tökéletességre való törekvés milyen áron valósítható meg, és mi a célja valójában. Ahelyett, hogy a hibák elkerülésére koncentrálunk, tanulható, hogy elfogadjuk önmagunk tökéletlenségét, és értékeljük az erőfeszítéseket, amelyeket a cél eléréséért teszünk.

A cikk folytatódik, lapozz!