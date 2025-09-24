7 jel, hogy a párod érzelmileg még nem nőtt fel – akkor is ha benne van már a korban
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / 7 jel, hogy a párod érzelmileg még nem...

7 jel, hogy a párod érzelmileg még nem nőtt fel – akkor is ha benne van már a korban

Farkas Izabella
Írta 2025.09.24.

Az érzelmi érettség nem feltétlenül jár együtt az életkorral; sokan lehetnek korban érettebbek, mégis érzelmileg gyerekcipőben járnak. Ebben a cikkben felfedjük azokat a jeleket, amelyek árulkodnak arról, hogy a párodnak még van hová fejlődnie érzelmi téren.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1. Nem vállalja a felelősséget

Egy érett kapcsolat alapja a felelősségvállalás. Ha a párod rendszeresen másokat okol a problémákért, az komoly figyelmeztető jel. Az érzelmileg érett emberek képesek elismerni hibáikat, és vállalni a tetteik következményeit. A felelősség elhárítása általában a felnőttkorba lépés egyik ki nem pipált állomására utal.

Sokszor tapasztalható az is, hogy az érzelmileg éretlen partner nem tud hosszútávú terveket készíteni, vagy a jövőért egyáltalán felelősséget vállalni. Ez a gyermeki életszemlélet hosszútávon mérgező lehet egy kapcsolat számára.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/7
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Tízből öten már a magánorvost választják – még ha drága is

Tízből öten már a magánorvost választják – még ha drága is
Parlagfű és nyírfa pollenek uralják a levegőt ma: készülj allergiás tünetekre!

Parlagfű és nyírfa pollenek uralják a levegőt ma: készülj allergiás tünetekre!
5+1 csillagjegy, akivel a legnehezebb párkapcsolatot kialakítani

5+1 csillagjegy, akivel a legnehezebb párkapcsolatot kialakítani
Melyik ismerősöd halt meg nagyon bizarr körülmények között?

Melyik ismerősöd halt meg nagyon bizarr körülmények között?
Tudtad? Egyetlen tényező befolyásolja a kapcsolatodat: így javíthatsz rajta

Tudtad? Egyetlen tényező befolyásolja a kapcsolatodat: így javíthatsz rajta
Ezt irigylik legjobban tőled az emberek – születési hónapod alapján

Ezt irigylik legjobban tőled az emberek – születési hónapod alapján
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK