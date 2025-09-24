7 jel, hogy a párod érzelmileg még nem nőtt fel – akkor is ha benne van már a korban

Az érzelmi érettség nem feltétlenül jár együtt az életkorral; sokan lehetnek korban érettebbek, mégis érzelmileg gyerekcipőben járnak. Ebben a cikkben felfedjük azokat a jeleket, amelyek árulkodnak arról, hogy a párodnak még van hová fejlődnie érzelmi téren.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Nem vállalja a felelősséget

Egy érett kapcsolat alapja a felelősségvállalás. Ha a párod rendszeresen másokat okol a problémákért, az komoly figyelmeztető jel. Az érzelmileg érett emberek képesek elismerni hibáikat, és vállalni a tetteik következményeit. A felelősség elhárítása általában a felnőttkorba lépés egyik ki nem pipált állomására utal.

Sokszor tapasztalható az is, hogy az érzelmileg éretlen partner nem tud hosszútávú terveket készíteni, vagy a jövőért egyáltalán felelősséget vállalni. Ez a gyermeki életszemlélet hosszútávon mérgező lehet egy kapcsolat számára.

A cikk folytatódik, lapozz!