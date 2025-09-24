7 jel, hogy a párod érzelmileg még nem nőtt fel – akkor is ha benne van már a korban

1. Nem vállalja a felelősséget
Egy érett kapcsolat alapja a felelősségvállalás. Ha a párod rendszeresen másokat okol a problémákért, az komoly figyelmeztető jel. Az érzelmileg érett emberek képesek elismerni hibáikat, és vállalni a tetteik következményeit. A felelősség elhárítása általában a felnőttkorba lépés egyik ki nem pipált állomására utal.
Sokszor tapasztalható az is, hogy az érzelmileg éretlen partner nem tud hosszútávú terveket készíteni, vagy a jövőért egyáltalán felelősséget vállalni. Ez a gyermeki életszemlélet hosszútávon mérgező lehet egy kapcsolat számára.
