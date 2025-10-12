7 csodaszép napfényes úti cél, ahol a hűvös napok gyorsan feledésbe merülnek

Ahogy októberben a falevelek gyönyörű színekbe borulnak, és egyre gyakrabban ébredünk ködös, hűvös reggelekre, sokunkban megfogalmazódik a vágy: „De jó lenne most valahol máshol lenni… ahol még melegebb van.” A jó hír? Sok ilyen csodás úti cél létezik, amelyek egy igazi álomnyaralás helyszínei lehetnek.
De mielőtt gyorsan lefoglalnánk egy utat egy hangzatos tengerparti helyre, érdemes tudni: attól, hogy meleg a levegő, a víz még nem feltétlenül alkalmas fürdésre. Ebben az összeállításban 7 olyan, a Condé Nast Traveler által is ajánlott desztinációt mutatunk be, ahol a tél valóban enyhébb – és ahol a napsütés garantált része az élménynek.
Punta Cana, Dominikai Köztársaság
Ideális utazási időszak: december – április
Olvass még a témában
A Karib-térség egyik legkedveltebb úti célja, ahol a tél valóban nyárként érezhető. A partokat pálmafák szegélyezik, a strandok hófehérek, és a nap szinte minden nap kisüt.
Februárban bálnalesre indulhatsz a Samaná-félszigetnél, vagy elmerülhetsz a karneváli forgatagban. A természetkedvelők hegyi buggy túrákon vagy cenoték felfedezése közben is élvezhetik a napsütést.