Ezek a legmenőbb egészségügyi appok 2025-ben – és tényleg hasznodra lesznek

Az utóbbi években robbanásszerű fejlődésnek indult az egészségügyi technológia. Az AI-alapú appok már nem csak futurisztikus kütyük – hanem valódi, kézzelfogható segítséget nyújtanak a jobb közérzethez, egészségesebb élethez és hatékonyabb megelőzéshez. Az alábbi alkalmazások nemcsak népszerűek világszerte, hanem itthon is egyre többen használják őket.

1. Személyre szabott táplálkozási tanácsadás – ZOE

A ZOE nevű app mögött tudósok és orvosok állnak, köztük a híres Tim Spector professzor. A program nemcsak a kalóriát figyeli, hanem mikrobiom-teszt alapján személyre szabott tanácsokat ad, milyen ételek tesznek jót a testednek. A vércukor- és vérzsírreakcióid alapján étkezési pontokat rendel az ételekhez – így sokkal könnyebb dönteni, mit érdemes enni.

2. Lelki egészség napi szinten – Wysa

A Wysa egy mesterséges intelligenciával támogatott mentálhigiénés app, amit több mint 5 millióan használnak. A felhasználó hangulata és szöveges naplói alapján az app stresszoldó, szorongáscsökkentő és figyelemelterelő gyakorlatokat ajánl. A Wysa nem helyettesíti a pszichológust, de segít átvészelni a nehéz napokat.

3. Alvásjavító elemzés – Sleep Cycle

A Sleep Cycle nemcsak ébreszt, hanem figyeli az alvási ciklusaidat, és akkor kelt, amikor a legkevésbé fáj. Elemzi a horkolást, a zajokat, és reggel grafikont mutat az éjszakádról. Az AI-analízis alapján személyre szabott tanácsokat is kapsz, hogy mitől lesz pihentetőbb az alvásod.