Ezek a legmenőbb egészségügyi appok 2025-ben – és tényleg hasznodra lesznek

1. Személyre szabott táplálkozási tanácsadás – ZOE
A ZOE nevű app mögött tudósok és orvosok állnak, köztük a híres Tim Spector professzor. A program nemcsak a kalóriát figyeli, hanem mikrobiom-teszt alapján személyre szabott tanácsokat ad, milyen ételek tesznek jót a testednek. A vércukor- és vérzsírreakcióid alapján étkezési pontokat rendel az ételekhez – így sokkal könnyebb dönteni, mit érdemes enni.
2. Lelki egészség napi szinten – Wysa
A Wysa egy mesterséges intelligenciával támogatott mentálhigiénés app, amit több mint 5 millióan használnak. A felhasználó hangulata és szöveges naplói alapján az app stresszoldó, szorongáscsökkentő és figyelemelterelő gyakorlatokat ajánl. A Wysa nem helyettesíti a pszichológust, de segít átvészelni a nehéz napokat.
3. Alvásjavító elemzés – Sleep Cycle
A Sleep Cycle nemcsak ébreszt, hanem figyeli az alvási ciklusaidat, és akkor kelt, amikor a legkevésbé fáj. Elemzi a horkolást, a zajokat, és reggel grafikont mutat az éjszakádról. Az AI-analízis alapján személyre szabott tanácsokat is kapsz, hogy mitől lesz pihentetőbb az alvásod.