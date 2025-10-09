6 részlet, amitől még szűkebbnek tűnik a folyosód

A folyosó kicsi, keskeny és sokszor nincs természetes fénye. Ezért fontos, hogy elkerüljük azokat a hibákat, amelyek még szűkebbnek mutatják a teret.

A folyosó mindig egy nehéz terep: kicsi, keskeny, és sokszor nincs természetes fénye sem. Mégis naponta rengetegszer áthaladunk rajta – szóval kár lenne elhanyagolni a dekorálását.

A titok az, hogy megtaláld az egyensúlyt a visszafogottság és az egyéniség között: ne legyen zsúfolt, de ne is tűnjön ridegnek. Ha szeretnéd, hogy a folyosód tágasabbnak, világosabbnak és otthonosabbnak hasson, ezeket a hibákat érdemes elkerülnöd.

1. Sötét szőnyeg

Bár egy mély színű szőnyeg elegánsnak tűnhet, a valóságban sokszor „elnyeli" a fényt, és optikailag lerövidíti a teret. A sötét futók olyan hatást keltenek, mintha egy hosszú, keskeny alagútban sétálnál – pont az ellenkezőjét annak, amit szeretnél.

Válassz inkább világosabb, mintás szőnyeget, ami megtöri a hosszanti vonalakat, és játékosabbá teszi a teret.

