6 részlet, amitől még szűkebbnek tűnik a folyosód
iStock

Címlap / Otthon / Dekor / 6 részlet, amitől még szűkebbnek tűnik...

6 részlet, amitől még szűkebbnek tűnik a folyosód

Fehér Dia
Írta 2025.10.09.

A folyosó kicsi, keskeny és sokszor nincs természetes fénye. Ezért fontos, hogy elkerüljük azokat a hibákat, amelyek még szűkebbnek mutatják a teret.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

A folyosó mindig egy nehéz terep: kicsi, keskeny, és sokszor nincs természetes fénye sem. Mégis naponta rengetegszer áthaladunk rajta – szóval kár lenne elhanyagolni a dekorálását.

A titok az, hogy megtaláld az egyensúlyt a visszafogottság és az egyéniség között: ne legyen zsúfolt, de ne is tűnjön ridegnek. Ha szeretnéd, hogy a folyosód tágasabbnak, világosabbnak és otthonosabbnak hasson, ezeket a hibákat érdemes elkerülnöd.

1. Sötét szőnyeg

Bár egy mély színű szőnyeg elegánsnak tűnhet, a valóságban sokszor „elnyeli” a fényt, és optikailag lerövidíti a teret. A sötét futók olyan hatást keltenek, mintha egy hosszú, keskeny alagútban sétálnál – pont az ellenkezőjét annak, amit szeretnél.

Olvass még a témában

Válassz inkább világosabb, mintás szőnyeget, ami megtöri a hosszanti vonalakat, és játékosabbá teszi a teret.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

„Mindketten sírtunk” – Mi történt, amikor azért szakítottál, mert már nem vonzódtál fizikailag a párodhoz?

„Mindketten sírtunk” – Mi történt, amikor azért szakítottál, mert már nem vonzódtál fizikailag a párodhoz?
10 meglepő dolog, amit tilos fertőtlenítő kendővel letörölni

10 meglepő dolog, amit tilos fertőtlenítő kendővel letörölni
﻿4 természetfeletti jel, ami azt üzeni, hogy nagy szerencse fog érni

﻿4 természetfeletti jel, ami azt üzeni, hogy nagy szerencse fog érni
4 elem horoszkópja ennyire vagytok kompatibilisek a szerelemben, ha a föld jegyűek közé tartozol

4 elem horoszkópja ennyire vagytok kompatibilisek a szerelemben, ha a föld jegyűek közé tartozol
Itt az idő: késő ősszel van a legnagyobb esélye, hogy megfoganjon a baba

Itt az idő: késő ősszel van a legnagyobb esélye, hogy megfoganjon a baba
„Mégis, hogyan lesz saját lakásom?” – Szakértőt kérdeztünk

„Mégis, hogyan lesz saját lakásom?” – Szakértőt kérdeztünk
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK