6 részlet, amitől még szűkebbnek tűnik a folyosód

A folyosó mindig egy nehéz terep: kicsi, keskeny, és sokszor nincs természetes fénye sem. Mégis naponta rengetegszer áthaladunk rajta – szóval kár lenne elhanyagolni a dekorálását.
A titok az, hogy megtaláld az egyensúlyt a visszafogottság és az egyéniség között: ne legyen zsúfolt, de ne is tűnjön ridegnek. Ha szeretnéd, hogy a folyosód tágasabbnak, világosabbnak és otthonosabbnak hasson, ezeket a hibákat érdemes elkerülnöd.
1. Sötét szőnyeg
Bár egy mély színű szőnyeg elegánsnak tűnhet, a valóságban sokszor „elnyeli” a fényt, és optikailag lerövidíti a teret. A sötét futók olyan hatást keltenek, mintha egy hosszú, keskeny alagútban sétálnál – pont az ellenkezőjét annak, amit szeretnél.
Válassz inkább világosabb, mintás szőnyeget, ami megtöri a hosszanti vonalakat, és játékosabbá teszi a teret.