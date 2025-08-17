„Bezzeg a Hufnágel Pisti…” – 6 mondat, amit egy érett nő soha nem mond egy férfinak

Az összehasonlítás csapdája
Az érett nők tisztában vannak azzal, hogy minden ember egyedi, és minden kapcsolatban más és más dinamikák működnek. Ennek tudatában soha nem kezdenek el más férfiakkal hasonlítgatni a párjukat. Az, hogy „Miért nem tudsz olyan lenni, mint Hufnágel Pisti? Bezzeg ő sokkal jobb munkahelyet fogott meg magának!”, nemcsak hogy bántó és megalázó, de alapvetően rombolja a kapcsolat önértékelését is.
A sikeres párkapcsolatok egyik kulcsa az elfogadás, és az, hogy az egyéni különbségeket előnyként, a párunk egyedi vonásaiként kezeljük. Ezzel a szemlélettel kerülhetjük el az összehasonlítás okozta konfliktusokat, és építhetünk bizalmat a kapcsolatunkban.