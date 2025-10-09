6 megható film az elengedésről és újrakezdésről – ha most nehéz időszakon mész át

Will Smith lenyűgöző alakítása itt nem csak egy férfit mutat be, aki mindent megtesz kisfia érdekében, hogy megteremtse számára a boldog és biztos jövőt, hanem egy komplex belső utazást is kínál az elengedés és újrakezdés témakörében.

Ízek, imák, szerelmek

Julia Roberts fantasztikus alakítást nyújt ebben a történetben, amely Elizabeth Gilbert önéletrajzi könyvén alapul. A filmben Elizabeth egy fájdalmas válás után dönt úgy, hogy világkörüli útra indul, és megpróbálja újra megtalálni önmagát.

A film három szakaszra oszlik, ahol a főhősnő Olaszországban az ízek, Indiában az imák és Balin a szerelem segítségével próbálja újraérteni élete jelentését. A kulturális gazdagság és a lelki mélységek bemutatása képes megható módon inspirálni mindazokat, akik épp újrakezdéssel küzdenek.

