6 megható film az elengedésről és újrakezdésről – ha most nehéz időszakon mész át

Ízek, imák, szerelmek
Julia Roberts fantasztikus alakítást nyújt ebben a történetben, amely Elizabeth Gilbert önéletrajzi könyvén alapul. A filmben Elizabeth egy fájdalmas válás után dönt úgy, hogy világkörüli útra indul, és megpróbálja újra megtalálni önmagát.
A film három szakaszra oszlik, ahol a főhősnő Olaszországban az ízek, Indiában az imák és Balin a szerelem segítségével próbálja újraérteni élete jelentését. A kulturális gazdagság és a lelki mélységek bemutatása képes megható módon inspirálni mindazokat, akik épp újrakezdéssel küzdenek.
