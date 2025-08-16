6 jel, hogy nem visszahúzódó vagy, hanem szociális szorongással küzdesz

Ha valaha is érezted magad idegesnek, túlterheltnek vagy kicsit kívülállónak egy buliban, baráti összejövetelen vagy céges rendezvényen, hidd el: nem vagy egyedül. Van, aki egyszerűen visszahúzódóbb típus, másoknál viszont a háttérben szociális szorongás állhat – és a kettőt nem mindig könnyű megkülönböztetni.

A felszínen hasonlónak tűnhetnek: lehet, hogy utálsz cseverészni, vagy idő kell, mire feloldódsz új emberek között. A félénkség vagy az introvertált személyiség azonban ezen felül nincs óriási hatással az életedre. Ezzel szemben a szociális szorongás – ami egy mentális állapot – akár a munkát, tanulást, kapcsolataidat is megnehezítheti.

A szociális szorongás a klinikai meghatározás szerint tartós, intenzív félelem attól, hogy mások megítélnek – olyan mértékben, hogy ez zavarja a mindennapi működésedet. De létezik enyhébb, hétköznapibb formája is, ami ugyan nem számít hivatalosan betegségnek, mégis erősen megkeserítheti az életedet. Íme pár jel, ami segíthet eldönteni, hogy szociális szorongásról van-e szó – és néhány tipp, hogy könnyebben vedd a kihívásokat.

1. Szeretnél nyitni mások felé, de nem mersz

Legbelül vágysz a kapcsolódásra, csak a félelem megbénít. Például meglátsz egy vidám társaságot egy régi osztálytalálkozón, de inkább nem mész oda. Mi van, ha elrontod a hangulatot? Vagy ha később kibeszélnek? Ugyanez történhet egy munkahelyi meeting során: lenne mondanivalód, de inkább hallgatsz, nehogy butaságot mondj. Sőt, egy egyszerű „Van kedved találkozni?” üzenet is stresszt okozhat, mert attól tartasz, túl nyomulósnak tűnsz.