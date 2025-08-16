6 jel, hogy nem visszahúzódó vagy, hanem szociális szorongással küzdesz
unsplash.com

6 jel, hogy nem visszahúzódó vagy, hanem szociális szorongással küzdesz

Fehér Dia
Írta 2025.08.16.

Ha valaha is érezted magad idegesnek, túlterheltnek vagy kicsit kívülállónak egy buliban, baráti összejövetelen vagy céges rendezvényen, hidd el: nem vagy egyedül. Van, aki egyszerűen visszahúzódóbb típus, másoknál viszont a háttérben szociális szorongás állhat – és a kettőt nem mindig könnyű megkülönböztetni.

A felszínen hasonlónak tűnhetnek: lehet, hogy utálsz cseverészni, vagy idő kell, mire feloldódsz új emberek között. A félénkség vagy az introvertált személyiség azonban ezen felül nincs óriási hatással az életedre. Ezzel szemben a szociális szorongás – ami egy mentális állapot – akár a munkát, tanulást, kapcsolataidat is megnehezítheti.

A szociális szorongás a klinikai meghatározás szerint tartós, intenzív félelem attól, hogy mások megítélnek – olyan mértékben, hogy ez zavarja a mindennapi működésedet. De létezik enyhébb, hétköznapibb formája is, ami ugyan nem számít hivatalosan betegségnek, mégis erősen megkeserítheti az életedet. Íme pár jel, ami segíthet eldönteni, hogy szociális szorongásról van-e szó – és néhány tipp, hogy könnyebben vedd a kihívásokat.

1. Szeretnél nyitni mások felé, de nem mersz

unsplash.com

Legbelül vágysz a kapcsolódásra, csak a félelem megbénít. Például meglátsz egy vidám társaságot egy régi osztálytalálkozón, de inkább nem mész oda. Mi van, ha elrontod a hangulatot? Vagy ha később kibeszélnek? Ugyanez történhet egy munkahelyi meeting során: lenne mondanivalód, de inkább hallgatsz, nehogy butaságot mondj. Sőt, egy egyszerű „Van kedved találkozni?” üzenet is stresszt okozhat, mert attól tartasz, túl nyomulósnak tűnsz.

