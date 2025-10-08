5+1 őszi virág, ami legalább úgy díszít, mint a krizantém

Az őszi kertek díszítésére számos különleges növény közül választhatunk, nem csak a krizantém jöhet szóba. Fedezd fel a kevésbé ismert, de mutatós őszi virágokat, amelyek különleges hangulatot adnak a kertednek.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Amikor az őszi kertről van szó, sokan automatikusan a krizantémra gondolunk – pedig az őszi szezonban jóval több lehetőség rejlik! Ha szeretnéd, hogy a kerted (vagy az erkélyed) idén kicsit különlegesebb legyen, érdemes kipróbálnod néhány kevésbé ismert, de elképesztően mutatós növényt is.

1. Csokoládéillatú pillangóvirág (Cosmos atrosanguineus)

Ha valami igazán különlegesre vágysz, ismerd meg a csokoládéillatú pillangóvirágot! A mélybordó, szinte fekete virágai olyanok, mintha egy luxus desszert díszei lennének – és igen, tényleg van egy finom kakaós illatuk. Plusz pont, hogy egészen az első fagyokig virágoznak és illatukkal is különlegessé teszik a kertedet.

A cikk folytatódik, lapozz!