5+1 őszi virág, ami legalább úgy díszít, mint a krizantém

Amikor az őszi kertről van szó, sokan automatikusan a krizantémra gondolunk – pedig az őszi szezonban jóval több lehetőség rejlik! Ha szeretnéd, hogy a kerted (vagy az erkélyed) idén kicsit különlegesebb legyen, érdemes kipróbálnod néhány kevésbé ismert, de elképesztően mutatós növényt is.
1. Csokoládéillatú pillangóvirág (Cosmos atrosanguineus)
Ha valami igazán különlegesre vágysz, ismerd meg a csokoládéillatú pillangóvirágot! A mélybordó, szinte fekete virágai olyanok, mintha egy luxus desszert díszei lennének – és igen, tényleg van egy finom kakaós illatuk. Plusz pont, hogy egészen az első fagyokig virágoznak és illatukkal is különlegessé teszik a kertedet.
