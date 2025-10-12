5 trükk, amivel a konyhád szemmel láthatóan tágasabbnak tűnik
5 trükk, amivel a konyhád szemmel láthatóan tágasabbnak tűnik

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.12.

A konyha minden otthon szíve-lelke, ahol a család összegyűlik, ahol az ízek és az illatok varázslatos harmóniája születik. De mi a teendő akkor, ha ez a meghitt tér túl szűkösnek tűnik, ha a falak mintha közelednének, és a légkör kevésbé szabad és nyitott? Szerencsére a lakberendezés világa számos megoldást kínál, amelyek segítségével optikailag növelhetjük konyhánk terét! Az alábbi ötletek egyszerűen megvalósíthatók, mégis látványos változást hozhatnak, hogy újra fellélegezhess otthonod ezen kulcsfontosságú részében.

Lehet, hogy közhely, de a világos színek tényleg működnek!

A világos színek alkalmazása nem csupán esztétikai előnyökkel jár, hanem gyakorlati hatása is van. A világos árnyalatok — mint például a fehér, halványkrémszín vagy világosszürke — visszaverik a fényt, így a tér tágasabb, szellősebb érzetet kelt. Továbbá, ha a falakat és a konyhabútort ugyanabban a színárnyalatban tartod, elérheted a folytonosság érzését, ami szintén növeli a tér tágasságát.

A természetes fény kihasználása is központi szerepet játszik ebben a folyamatban. Amennyiben lehetőséged van rá, távolítsd el a felesleges sötétítőket az ablakokról, és engedd be a napfényt, amely felerősíti a világos színek hatását, és egy kellemes, barátságos atmoszférát teremt.

A cikk folytatódik, lapozz!

