5 egyszerű trükk, hogy mindenki szimpatikusnak találjon

1. Légy jelen és hallgass figyelmesen
A figyelmes hallgatás talán az egyik legfontosabb képesség, ha azt szeretnéd, hogy mások kedveljenek. Amikor valakivel beszélsz, fordíts rá teljes figyelmet – éreztesd vele, hogy fontos számodra az, amit mond. Egy bólintás, egy tiszteletteljes érdeklődés vagy egy kedves mosoly máris csodákra képes. Az emberek szeretik, ha meghallgatják őket, és értékelik, ha valaki igazán figyel rájuk.
Próbálj meg visszakérdezni vagy összegezni a másik mondanivalóját. Ezzel azt közvetíted, hogy valóban figyeltél rá, és érdekel a véleménye. Ez a fajta figyelmesség már önmagában is pozitív benyomást kelt, és segíti a kedvező kapcsolatfelvételt.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»