5 szokás, amit a csillagjegyed titokban csinál, és soha nem beszél róla
iStock

5 szokás, amit a csillagjegyed titokban csinál, és soha nem beszél róla

Farkas Izabella
2025.10.03.

Az energiával telített Kos szülöttek hajlamosak titkon különböző kihívásokat keresni mindennapjaik során. Talán a legkevésbé ismert szokásuk az, hogy időnként spontán versenyeket rendeznek magukban. Legyen az egy egyszerű házimunka, mint a mosogatás, vagy akár egy bevásárlás, a Kosok szeretnek belső időmérőkkel dolgozni, kihívásként tekintve az ilyen tevékenységekre.

A Kos szokásai

Ezenkívül a Kos ritkán beszél arról, hogy mennyire hajlamos összeférhetetlennek mutatkozni, mikor ugyanazon feladattal többször kell szembenéznie. A monotonitást fontos elkerülniük, ezért gyakran változtatnak környezetükön, még ha csak apróságokkal is.

