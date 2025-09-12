5 ritka jel, hogy otrovertált személyiségtípussal rendelkezelotrovertált

Az extrovertált és introvertált személyiségtípusokról mindenki hallott már: az egyik imád társaságban lenni, a másik inkább csendes estéket tölt egyedül. De mi van akkor, ha te egyik kategóriába sem férsz bele teljesen? Lehet, hogy otrovert vagy?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A fogalmat Dr. Rami Kaminski pszichiáter alkotta meg, aki „otrovert” néven írta le ezt a különleges személyiségtípust. Szerinte az otrovertáltak védettek attól az ösztöntől, hogy automatikusan ráhangolódjanak a környezetükre érzelmileg, inkább az eredetiség és az érzelmi függetlenség jellemzi őket.

Az otrovert egy olyan ritka személyiségtípus, ami valahol az extrovertált és introvertált között helyezkedik el, de nem az „éppen középen” személyiségtípus. Az otrovertáltak ugyanis egyszerre vonzódnak a társasághoz és az elvonuláshoz, mégis egyik végletben sem érzik maradéktalanul otthon magukat. Ők azok, akik kíváncsi megfigyelőként vannak jelen: nem feltétlenül kerülik a nyüzsgést, de nem is élik meg éltető erőként a tömeget. Inkább elemzik, figyelik a történéseket és a dolgok mögé próbálnak látni.

Hogy ebben mennyire magamra ismertem! Nem vagyok tipikus introvertált, hiszen előfordul, hogy rám tör a bulizhatnék, az állandó mehetnék – mégis, amikor legutóbb 14 000 emberrel voltam ott egy koncerten, tökéletesen képtelen voltam jól érezni magamat. Ugyanakkor folyamatosan kutatom, mi zajlik mások fejében, miért reagálnak úgy, ahogy – emiatt gyakran kevésbé nyitottnak tűnök, pedig csak megfigyelek, elemzek. Mások ezeket olvassák „Minek olvasod el, ha nem válaszolsz?” – Idióta üzenetkérések férfiaktól „Már gyerekként megkaptam a családomtól, hogy túl vastagok a combjaim” – Történetek az önszeretetről Mi az, aminek nem lenne szabad cikinek lennie, de mégis az? „Nem bírta elviselni, hogy kirúgták és széttörte az irodát” – Felettesek mesélnek emlékezetes elbocsátásokról

Íme, 5 ritka jel, ami arra utalhat, hogy te is otrovertált vagy

1. A tömeg inkább fáraszt, mint feltölt

Ahogy arról már volt szó, előfordulhat, hogy néha kimondottan élvezed a társaságot, szívesen mozdulsz ki, viszont jellemző rád, hogy a zaj és a tömeg villámgyorsan kimerít. Egy este a barátaiddal? Jöhet! De egy óriási fesztivál, ahol egymás hegyén-hátán ugrálnak az emberek? Azt gond nélkül kihagyod…

A cikk folytatódik, lapozz!