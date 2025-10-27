5 rémisztően jó film halloween estére, amit látnod kell
iStock

5 rémisztően jó film halloween estére, amit látnod kell

Arany Inez
Írta 2025.10.27.

Halloweenkor a lakások különleges díszbe öltöznek, az emberek jelmezt öltenek, és minden a kísérteties hangulatról szól. Nincs is jobb módja annak, hogy az esemény varázsát még inkább magunkévá tegyük, mint hogy belemerüljünk néhány igazán hátborzongató filmműalkotásba. Ebben a válogatásban öt olyan filmet ajánlunk, amely nem csupán a rettegést váltja ki, hanem mélyen lenyűgöző is egyben.

A Hill-ház szelleme

A kísértetházak mindig is a horrorfilmek kedvelt helyszínei közé tartoztak. Egy jól sikerült kísértetházas film igazi libabőrös élményt kínál. Gondolj csak bele: lenyűgöző díszletek, elfeledett múlt sötét árnyai, és a megmagyarázhatatlan jelenségek sora, amelyek újra és újra megjelennek a vásznon.

Ilyen például a legendás „The Haunting of Hill House” című film, mely egy alapmű a kategóriájában. A film atmoszférája feszültséggel teli, sejtelmes és kifejezetten egyedi megközelítést nyújt a paranormális jelenségek világába. Ha a misztikum rajongója vagy, akkor ezt a darabot semmi esetre sem szabad kihagynod.

