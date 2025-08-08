5 lenyűgöző olasz termálfürdő – mesébe illő tájak, csodás hatású vizek

Bagni San Filippo
Emellett a régió gasztronómiája is csábító, hiszen a fürdőzés után érdemes megkóstolni a helyi specialitásokat, például a híres toszkán pecorino sajtot és a trüffelt. A környékbeli borászatok pedig remek lehetőséget nyújtanak egy kis kóstolóra. A táj bővelkedik olívaültetvényekben, így egy könnyű, kellemes sétával is megkoronázhatjuk a napunkat.
A Saturnia forrásai
Több ezer éve, hogy Saturnia meleg forrásai meghódították az utazókat, de lenyűgöző látványuk a mai napig megkapó. A természeti szépségekkel ölelt, kénes vízesésekről híres terület szinte időtlen nyugalmat biztosít mindazoknak, akik itt keresnek feltöltődést. A víz természetes élénksárga színe és az illóolajokban gazdag gőz feledhetetlen élménnyé varázsolja a látogatást.
Saturnia különleges geológiai adottságai miatt nemcsak a fürdőzés élménye, de a környezet felfedezése is emlékezetes kaland lehet. A közeli etruszk romok segítenek a történelem szerelmeseinek bepillantást nyerni a hajdani civilizáció mindennapjaiba.