5 lenyűgöző olasz termálfürdő – mesébe illő tájak, csodás hatású vizek

Toszkána nem csupán a borkedvelők és a művészet szerelmeseinek Mekkája, de a termálvizek kedvelőinek is számtalan lehetőséget kínál. Az egyik leghíresebb és leglátványosabb termálforrás a Bagni San Filippo, amely festői medencéi és hófehér kőszerű képződményei igazi varázslatot visznek a fürdőzés élményébe. A gyógyhatású vizek magas kéntartalma miatt nem csak a bőrt teszik ragyogóvá, de a légzőszervi panaszok kezelésére is kiválóak.

Bagni San Filippo

Emellett a régió gasztronómiája is csábító, hiszen a fürdőzés után érdemes megkóstolni a helyi specialitásokat, például a híres toszkán pecorino sajtot és a trüffelt. A környékbeli borászatok pedig remek lehetőséget nyújtanak egy kis kóstolóra. A táj bővelkedik olívaültetvényekben, így egy könnyű, kellemes sétával is megkoronázhatjuk a napunkat.

A Saturnia forrásai

Több ezer éve, hogy Saturnia meleg forrásai meghódították az utazókat, de lenyűgöző látványuk a mai napig megkapó. A természeti szépségekkel ölelt, kénes vízesésekről híres terület szinte időtlen nyugalmat biztosít mindazoknak, akik itt keresnek feltöltődést. A víz természetes élénksárga színe és az illóolajokban gazdag gőz feledhetetlen élménnyé varázsolja a látogatást.

Saturnia különleges geológiai adottságai miatt nemcsak a fürdőzés élménye, de a környezet felfedezése is emlékezetes kaland lehet. A közeli etruszk romok segítenek a történelem szerelmeseinek bepillantást nyerni a hajdani civilizáció mindennapjaiba.