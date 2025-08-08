5 lenyűgöző olasz termálfürdő – mesébe illő tájak, csodás hatású vizek

5 lenyűgöző olasz termálfürdő – mesébe illő tájak, csodás hatású vizek
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Egészség / 5 lenyűgöző olasz termálfürdő – mesébe illő tájak, csodás hatású vizek

Arany Inez
Írta 2025.08.08.

Toszkána nem csupán a borkedvelők és a művészet szerelmeseinek Mekkája, de a termálvizek kedvelőinek is számtalan lehetőséget kínál. Az egyik leghíresebb és leglátványosabb termálforrás a Bagni San Filippo, amely festői medencéi és hófehér kőszerű képződményei igazi varázslatot visznek a fürdőzés élményébe. A gyógyhatású vizek magas kéntartalma miatt nem csak a bőrt teszik ragyogóvá, de a légzőszervi panaszok kezelésére is kiválóak.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Bagni San Filippo

Emellett a régió gasztronómiája is csábító, hiszen a fürdőzés után érdemes megkóstolni a helyi specialitásokat, például a híres toszkán pecorino sajtot és a trüffelt. A környékbeli borászatok pedig remek lehetőséget nyújtanak egy kis kóstolóra. A táj bővelkedik olívaültetvényekben, így egy könnyű, kellemes sétával is megkoronázhatjuk a napunkat.

A Saturnia forrásai

Több ezer éve, hogy Saturnia meleg forrásai meghódították az utazókat, de lenyűgöző látványuk a mai napig megkapó. A természeti szépségekkel ölelt, kénes vízesésekről híres terület szinte időtlen nyugalmat biztosít mindazoknak, akik itt keresnek feltöltődést. A víz természetes élénksárga színe és az illóolajokban gazdag gőz feledhetetlen élménnyé varázsolja a látogatást.

Saturnia különleges geológiai adottságai miatt nemcsak a fürdőzés élménye, de a környezet felfedezése is emlékezetes kaland lehet. A közeli etruszk romok segítenek a történelem szerelmeseinek bepillantást nyerni a hajdani civilizáció mindennapjaiba.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Ezért jó, ha kén van a termálvízben. A termálfürdők 9 jótékony hatása

Ezért jó, ha kén van a termálvízben. A termálfürdők 9 jótékony hatása ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK