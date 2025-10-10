Tedd fel ezeket a kérdéseket a gyerekednek lefekvés előtt – Meg fogsz lepődni!

Tedd fel ezeket a kérdéseket a gyerekednek lefekvés előtt – Meg fogsz lepődni!

Az esti rutin kialakítása nemcsak a gyerekek számára fontos, hanem a szülők életét is megkönnyítheti. Azonban nemcsak a fogmosás, meseolvasás, vagy az esti kakaózás lehet része ennek az időszaknak, hanem az érzelmi kapcsolatok elmélyítése is. Azok a gyerekek, akikkel rendszeresen beszélgetnek a szüleik, a későbbiekben könnyebben alakítanak ki mély, tartalmas kapcsolatokat. A következő öt kérdés segíthet abban, hogy a gyereked szívesen ossza meg veled az érzéseit, gondolatait, és te is mélyebb bepillantást nyerhess a világába.

„Mi volt a napod legjobb része?”

Ez a kérdés egyszerű, mégis csodákra képes. Arra ösztönzi a gyermeket, hogy felidézze a napja pozitív mozzanatait. Ellentétben a leggyakrabban feltett ‘Hogy volt a napod?’ kérdéssel, amely gyakran egy szimpla ‘Jó’ vagy ‘Rossz’ válaszra ad lehetőséget, ez a kérdés kifejtős válaszra sarkall. Felidézhetik, mit tanultak az iskolában, kivel játszottak a szünetben vagy milyen újdonságokat tapasztaltak.

Ezen válaszok révén nemcsak a pozitív élményekről értesülünk, hanem a gyerekek képesek érzelmileg értékelni a napjuk jelentőségteljes pillanatait. Az öröm és boldogság forrásainak felismerése pedig hosszú távú hatással lesz az érzelmi intelligencia fejlődésére.

