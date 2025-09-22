5 jel, hogy a párod érzelmileg zsarol téged
5 jel, hogy a párod érzelmileg zsarol téged

Farkas Izabella
Írta 2025.09.22.

Az érzelmi zsarolás egy rendkívül kifinomult, de annál károsabb formája az érzelmi manipulációnak, amelyet nehéz felismerni, és még nehezebb kezelni. Ha egy párkapcsolatban vagy éppen saját magad is gyakran érzed, hogy a másik fél érzelmileg irányít, akkor érdemes odafigyelni ezekre a jelekre. Fontos megértened, hogy az érzelmi zsarolás nemcsak a kapcsolatot veszélyezteti, hanem önértékelésedet is súlyosan károsíthatja.

A bűntudatkeltés gyakori alkalmazása

Az érzelmi zsaroló egyik legtipikusabb fegyvere a bűntudatkeltés. Olyan helyzeteket teremt, ahol úgy érezheted, hogy a te hibád miatt tapasztal problémát. Ilyen esetekben gyakran hallhatsz olyan mondatokat, mint: „Miattad érzem magam ilyen rosszul” vagy „Ha igazán szeretnél, akkor ezt nem tetted volna meg”. Az ilyen típusú érzelmi manipuláció célja, hogy kontrolt szerezzen feletted, és bűntudattal irányítsa a döntéseidet.

Ez a taktika hosszú távon súlyos érzelmi következményekkel járhat, hiszen önértékelésedet is aláásthatja. Ha gyakran vagy bűntudattal, bizonytalansággal küzd, az irányítás a kezedből kicsúszik.

A cikk folytatódik, lapozz!

    HOZZÁSZÓLÁSOK