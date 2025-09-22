5 jel, hogy a párod érzelmileg zsarol téged

A bűntudatkeltés gyakori alkalmazása
Az érzelmi zsaroló egyik legtipikusabb fegyvere a bűntudatkeltés. Olyan helyzeteket teremt, ahol úgy érezheted, hogy a te hibád miatt tapasztal problémát. Ilyen esetekben gyakran hallhatsz olyan mondatokat, mint: „Miattad érzem magam ilyen rosszul” vagy „Ha igazán szeretnél, akkor ezt nem tetted volna meg”. Az ilyen típusú érzelmi manipuláció célja, hogy kontrolt szerezzen feletted, és bűntudattal irányítsa a döntéseidet.
Ez a taktika hosszú távon súlyos érzelmi következményekkel járhat, hiszen önértékelésedet is aláásthatja. Ha gyakran vagy bűntudattal, bizonytalansággal küzd, az irányítás a kezedből kicsúszik.
