5 biztos jel, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy

Minden párkapcsolatnak megvannak a maga nehézségei, de néha előfordulhat, hogy egyre inkább úgy érzed, hogy valami nincs rendben. Az alábbiakban öt olyan intő jelet gyűjtöttünk össze, amelyek alapján érdemes elgondolkodnod, vajon tényleg a számodra megfelelő ember mellett vagy-e.

1. Már nem beszélgettek

A kommunikáció a párkapcsolatok alapköve. Ha nem tudjátok vagy nem akarjátok megosztani egymással a gondolataitokat, érzéseiteket, az hosszú távon súlyos problémákhoz vezethet. A őszinte beszélgetések hiánya éppen úgy éreztetheti veled, mintha egy fal épülne közétek, amit egyre nehezebb lenne átlépni.

Ráadásul, ha észreveszed, hogy egyre kevesebbet beszélgettek, vagy a kapcsolattal kapcsolatos problémák folyamatosan a szőnyeg alá vannak seperve, az komoly figyelmeztető jel lehet.

