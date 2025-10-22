Innen tudhatod, hogy a szerelmed önpusztító – lépj, mielőtt magával ránt!

Az önpusztító személyiségek tipikusan a szőnyeg alá söpörnek mindent. Számukra el van intézve azzal a gond, hogy egyszerűen nem foglalkoznak vele, figyelmen kívül hagyják, mintha nem is létezne. Mivel a környezet idővel megtanulja, hogy nem lehet számítani rájuk, valóban úgy is készülnek, hogy az illető bevonása nélkül bonyolítják le a fontosabb ügyeket.



A taktika tehát lényegében működik, más kérdés, hogy ezzel az önpusztító személyiség a saját lelkét, és az emberi kapcsolatait is mérgezi.



Párkapcsolatban ezt kiválóan megfigyelheted: egyszerűen nem tudsz vele kompromisszumot kötni, képtelen vagy vele akárcsak megbeszélni (nemhogy megoldani) egy számodra zavaró problémát. Ezért aztán te is vagy megszoksz, vagy megszöksz: fel sem hozod a gondjaidat, mert tudod, hogy úgysem juttok egyről a kettőre, vagy kilépsz a kapcsolatból, mert nem tudsz így élni.



