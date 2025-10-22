Innen tudhatod, hogy a szerelmed önpusztító – lépj, mielőtt magával ránt!

Nagyon nehéz egy olyan emberrel együtt élni, aki önpusztító személyiség – és most messze nem csak arról van szó, hogy szenvedélybeteg, bár ez a két tényező sokszor együtt jár. Több intő jel is van, ami rávilágít arra, hogy nem igazán érdemes vele hosszútávra tervezned, ugyanis téged is teljesen ki fog szipolyozni, és akadályozza a fejlődésedet. Nézzük, milyen jelekre kell különösen odafigyelned!
1/5 Nincs benne semmi motiváció
Senkivel, de főleg egy férfival nem lehet komolyan tervezni akkor, ha nincs benne motiváció. Ha nincsenek céljai, nincs miért küzdenie, akkor aligha lehet rá komolyan támaszkodni. Ez nem kizárólag anyagiakat jelent, de azért ezen a területen szembetűnő leginkább a motiváció hiánya.
Lusta? Egyáltalán nem zavarja, hogy nem keres túl jól? Esetleg az sem, ha munkanélküli? Sosem bírja sokáig egy munkahelyen, folyton elégedetlen a körülményekkel? Úgy érzed, leginkább arra vágyik, hogy a pénz dőljön, de ezért semmit se kelljen tennie?
Ez egyértelműen egy önpusztító felfogás, mert ha tetszik, ha nem, igenis pénz kell ahhoz, hogy az ember előrébb jusson. Még, ha családot nem is terveztek, ahol alapvető az anyagi biztonság, egy ilyen férfival a lakhatás, a szórakozás, a nyaralás kérdésköre is állandó vitatéma és problémaforrás lesz.
2/5 Inkább feladja, de segítséget nem kér
Jellemző az ilyen személyiségekre az is, hogy egyszerűen nem hajlandóak segítséget kérni. Kicsit úgy tűnhet, túl büszkék ahhoz, hogy elismerjék a kudarcot, de inkább arról van szó, hogy nem akarnak szembenézni gyengeségeikkel. Sokkal könnyebb másokra és a körülményekre hárítani a felelősséget ahelyett, hogy valamiért igenis vállalják a felelősséget. Ezért jellemző módon belekapnak valamibe (többnyire nagy lelkesedéssel), és ettől általában te is úgy érzed, hogy „majd most valami változni fog”, azonban szinte kivétel nélkül dugába dőlnek a terveik.
Nem arról van szó, hogy rossz szériája van, és egyszerűen semmi sem jön össze neki, ilyen mindenkivel előfordul. Hanem, hogy soha, semmiért nem dolgozik kitartóan, így aztán nem is tud eredményeket felmutatni. Mindeközben a támogatás, segítség lehetőségét elutasítja, és meg is sértődik rajta.
Az önpusztító személyiségek tipikusan a szőnyeg alá söpörnek mindent. Számukra el van intézve azzal a gond, hogy egyszerűen nem foglalkoznak vele, figyelmen kívül hagyják, mintha nem is létezne. Mivel a környezet idővel megtanulja, hogy nem lehet számítani rájuk, valóban úgy is készülnek, hogy az illető bevonása nélkül bonyolítják le a fontosabb ügyeket.
A taktika tehát lényegében működik, más kérdés, hogy ezzel az önpusztító személyiség a saját lelkét, és az emberi kapcsolatait is mérgezi.
Párkapcsolatban ezt kiválóan megfigyelheted: egyszerűen nem tudsz vele kompromisszumot kötni, képtelen vagy vele akárcsak megbeszélni (nemhogy megoldani) egy számodra zavaró problémát. Ezért aztán te is vagy megszoksz, vagy megszöksz: fel sem hozod a gondjaidat, mert tudod, hogy úgysem juttok egyről a kettőre, vagy kilépsz a kapcsolatból, mert nem tudsz így élni.