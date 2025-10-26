5 hely a bolygón, ahol szívesen lennék digitális nomád

Vannak helyek, amik nemcsak szépek, hanem praktikusak is hosszú távú ott-tartózkodásra. Most elárulom, számomra melyik az az öt hely, ahol szívesen eltöltenék néhány hónapot digitális nomádként – az előnyökkel és a hátrányokkal együtt.
Párizs – A kultúra és a kávéházak fővárosa
Párizs mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben. Egyszerre romantikus, pezsgő, művészi és európai értelemben „kozmopolita”. Az ember szinte bármelyik utcán sétálva úgy érezheti, mintha egy regénybe csöppent volna. A város szellemisége inspiráló: könyvesboltok, galériák, múzeumok és apró kávézók minden sarkon – tökéletes környezet annak, aki írással, tervezéssel vagy más kreatív munkával foglalkozik.
A praktikum sem utolsó: a közlekedés kiváló, az internet megbízható, ráadásul a városban rengeteg startup és expat közösség van jelen, így könnyű kapcsolatokat építeni.
Viszont a szépségnek ára van. Párizs drága, akár a lakhatást, akár a mindennapi költségeket nézzük. A francia bürokrácia ráadásul híres arról, hogy nem mindig barátságos, különösen nem azokkal, akik hosszabb távra maradnának.