5 film, amit minden Kos jegyűnek látnia kell – mert inspirálja őt

Az asztrológia szerelmeseinek nem újdonság, hogy a Kos jegy szülöttei márciustól áprilisig találhatók, és kifejezetten energetikus, vezető szerepre törekvő, dinamikus és szenvedélyes emberek. Ezek a tulajdonságok gyakran visszatükröződnek a filmek világában is, így gyűjtöttünk néhányat, amit minden Kosnak érdemes megnéznie. Az alábbi filmek főszereplői gyakran tükrözik a Kos jegy szülötteinek jellemző vonásait, és inspirációt adhatnak a mindennapokhoz.

Harcosok klubja (Fight Club)

A David Fincher által rendezett Harcosok klubja nem csupán a 90-es évek egyik kultikus filmje, hanem egy olyan történet, amelyben a Kosok számára sok ismerős elem köszönhet vissza. Az ambíció, a belső feszültség, és a saját határok feszegetése mind olyan fogalmak, amik az ebben a csillagjegyben születettek számára nem ismeretlenek.

A film főszereplője, Tyler Durden, akit Brad Pitt alakít, megtestesíti azt a vad, zsigeri életvágyat, ami sok Kosban ott lakozik. Az alaptörténetben a szereplők saját közösségük és rendjük felépítésével próbálják meg visszaszerezni az irányítást szürke hétköznapjaik fölött.