

5 európai úti cél, ami olyan, mintha egy fantasy világban találnád magad

Arany Inez
Írta 2025.10.18.

Az utazás mindig is különleges helyet foglalt el az emberi szívben. Az új helyek felfedezése, a történetek és mítoszok, amelyek a világ különböző pontjain várnak ránk, mind hozzájárulnak ahhoz az izgalomhoz, amit egy utazás tartogat. Európa különösen gazdag olyan helyszínekben, amelyek úgy tűnhetnek, mintha egy fantasy regény oldalain kelnének életre. Ha meg szeretnéd tapasztalni, milyen érzés belépni egy másik világba, itt van öt lenyűgöző európai úti cél, amely minden képzeletet felülmúl.

1. Giethoorn, Hollandia

Hollandiában található Giethoorn az egyik legromantikusabb és legkülönlegesebb falucska, amit valaha láthatsz. Ez a kis település középkori varázslatával szinte mesébe illik. Autók helyett kis csatornák hálózzák be a falut, amelyek fölött romantikus hidak vezetnek át. Hasonlóan Tolkien Shire-jéhez, Giethoorn is tele van buja zöld növényzettel és bájos házikókkal.

Az itt élő emberek hagyományos módon, csónakokkal közlekednek, bámulatos nyugalmat kölcsönözve a falunak. A csend és a természet közelsége miatt Giethoorn valóban felidézi a fantasy világok békéjét és harmóniáját.



