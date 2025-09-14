5 dolog, amivel minden nap romboljuk a saját intelligenciánkat

Az „intelligencia” nem csupán egy IQ-szám – inkább azt méri, mit tudunk kihozni magunkból a valós életben, azaz mennyi a gyakorlati, kreatív és végrehajtó képességünk együttesen. Mérése éppen ezért bonyolult és sok összetevős, ráadásul az intelligencia szintünk életünk során változik is. Vannak például olyan mindennapos szokások, amikkel sokat ronthatunk az értékeinken.
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
Elhanyagolod ezt a szervedet
A szakemberek szerint az egyik leggyakoribb hiba, amit elkövetünk, hogy úgy gondolunk magunkra, mintha képességeink már adottak, velünk születettek és megváltoztathatatlanok lennének. Ez a nézet pedig önbeteljesítő jóslat lehet: ha nem tréningezzük, tornáztatjuk az agyunkat, akkor valóban nem fog fejlődni, sőt idővel az elhanyagolás miatt, akárcsak egy izom, gyengülni is fog az „agyunk”, vagyis a mentális képességeink.
Egy kísérletben középiskolás diákokat tanítottak erre az elképzelésre, és mérhető fejlődést tapasztaltak a képességeikben a matematika terén azokhoz a diákokhoz képest, akik változatlanul statikusan gondoltak a saját szellemi képességeikre.