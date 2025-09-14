5 dolog, amivel minden nap romboljuk a saját intelligenciánkat

Az „intelligencia” nem csupán egy IQ-szám – inkább azt méri, mit tudunk kihozni magunkból a valós életben, azaz mennyi a gyakorlati, kreatív és végrehajtó képességünk együttesen. Mérése éppen ezért bonyolult és sok összetevős, ráadásul az intelligencia szintünk életünk során változik is. Vannak például olyan mindennapos szokások, amikkel sokat ronthatunk az értékeinken.

Elhanyagolod ezt a szervedet

A szakemberek szerint az egyik leggyakoribb hiba, amit elkövetünk, hogy úgy gondolunk magunkra, mintha képességeink már adottak, velünk születettek és megváltoztathatatlanok lennének. Ez a nézet pedig önbeteljesítő jóslat lehet: ha nem tréningezzük, tornáztatjuk az agyunkat, akkor valóban nem fog fejlődni, sőt idővel az elhanyagolás miatt, akárcsak egy izom, gyengülni is fog az „agyunk”, vagyis a mentális képességeink.

Ahelyett, hogy azt gondolnád magadról, hogy a „tehetségem adott, nem lehet ezen javítani”, a tudósok inkább a növekedés-orientált szemléletet ajánlják: az intelligencia edzhető, fejleszthető, és sokszor már az is segít, ha így gondolunk magunkra.

Egy kísérletben középiskolás diákokat tanítottak erre az elképzelésre, és mérhető fejlődést tapasztaltak a képességeikben a matematika terén azokhoz a diákokhoz képest, akik változatlanul statikusan gondoltak a saját szellemi képességeikre.

