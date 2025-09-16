3 szerelemhozó „varázslat” a TikTokról, amit otthon is elvégezhetsz

A szerelem mindig is foglalkoztatta az embereket, és nem véletlen, hogy a közösségi médiában rengeteg szerelemhozó varázslatot mutatnak be. Ezek a rituálék szimbolikus erővel bírnak, és segíthetnek a saját energiáink fókuszálásában.

A szerelem mindig is foglalkoztatta az embereket, és nem véletlen, hogy a közösségi médiában – különösen a TikTokon – rengeteg szerelemhozó varázslatot mutatnak be lelkes alkotók. Gyertyák, kristályok, papírcetlire írt nevek: a rövid videókban mindenféle egyszerű rituálé feltűnik, amelyeket akár otthon is kipróbálhatunk.

Érdemes azonban óvatosan közelíteni ezekhez: fontos megérteni, hogy a varázslatok inkább szimbolikus erővel bírnak, és nem mások akaratának befolyásolásáról, hanem inkább a saját energiáink, érzéseink és vágyaink fókuszálásáról szólnak. Ha ezt figyelembe veszed és elfogadod, a fehér mágia egy kedves rituálé lehet, egyfajta apró áldozat, amit a szerelemért hozol, vagy egy izgalmas barátnős program, ami a kapcsolatotokat is erősíti.

Egyszerű szerelmi varázslat

Ahhoz, hogy bevonzd az életedbe valaki szerelmét, írd egy papírlapra szíved választottjának teljes nevét háromszor, majd írd rá, keresztbe a saját nevedet is háromszor. Az egymásra írt neveiteket köré egy teljes körbe írd a “szeress” szót, majd tegyél a körbe egy hajszálat a hajadból és hajtogasd össze a papírt, végül pedig pecsételd meg egy csókkal. A lapot ez után tedd a párnád alá, vagy égesd el, és várj egy hetet az eredményre!

