3 őszi ruha, amin spórolok és 3, amire többet költök

Ősszel nem minden darabnak kell vagyonba kerülnie a gardróbodban. Ismerd meg, mely darabokon érdemes spórolni, és melyekre érdemes többet költeni, hogy hosszú távon is jól járj.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ősszel nem minden darabnak kell vagyonba kerülnie a gardróbodban. Sőt, sok olyan cucc, amit a legtöbbet hordunk, gyorsan kopik, így pont ezek azok a kategóriák, ahol nyugodtan vásárolhatsz olcsóbban. A titok abban rejlik, hogy tudd, hol érdemes spórolni, hogy mégis minden szezonban felfrissítsd a ruhatárad anélkül, hogy megbánnád a vásárlást.

Másrészt vannak olyan őszi alapdarabok, amikre tényleg érdemes költeni, mert hosszú távon meghatározzák a szettedet. Egy blézer, ami azonnal összehúzza az outfitet, térdig érő csizma, ami csak egyre szebb lesz az évek során, vagy egy luxus velúrdzseki, ami örök darabnak tűnik – ezekből érdemes a minőségibbet választanod. Összegyűjtöttem, én min spórolok és mire költök többet idén a gardróbomban.

Nem költök rá egy vagyont: Velúr táskák

A H&M és a Zara remek velúr táskákat kínál, amik nem nullázzák le a kártyámat. Mivel csak időszakosan hordom, így nem választok ebből túlságosan drágát. Olvass még a témában Ezt árulja el a régi cipőd a járásodról, és eddig érdemes hordanod Van 5 klasszikus táska fazon, ami soha nem megy ki divatból 9 színésznő, aki a képernyőn is bizonyította a piros ruha erejét 7 trükk, amivel vasaló nélkül is simák lesznek a ruháid

A cikk folytatódik, lapozz!