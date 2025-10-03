3 őszi ruha, amin spórolok és 3, amire többet költök
Unsplash

Címlap / Stílus / Divat / 3 őszi ruha, amin spórolok és 3, amire...

3 őszi ruha, amin spórolok és 3, amire többet költök

Fehér Dia
Írta 2025.10.03.

Ősszel nem minden darabnak kell vagyonba kerülnie a gardróbodban. Ismerd meg, mely darabokon érdemes spórolni, és melyekre érdemes többet költeni, hogy hosszú távon is jól járj.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Ősszel nem minden darabnak kell vagyonba kerülnie a gardróbodban. Sőt, sok olyan cucc, amit a legtöbbet hordunk, gyorsan kopik, így pont ezek azok a kategóriák, ahol nyugodtan vásárolhatsz olcsóbban. A titok abban rejlik, hogy tudd, hol érdemes spórolni, hogy mégis minden szezonban felfrissítsd a ruhatárad anélkül, hogy megbánnád a vásárlást.

Másrészt vannak olyan őszi alapdarabok, amikre tényleg érdemes költeni, mert hosszú távon meghatározzák a szettedet. Egy blézer, ami azonnal összehúzza az outfitet, térdig érő csizma, ami csak egyre szebb lesz az évek során, vagy egy luxus velúrdzseki, ami örök darabnak tűnik – ezekből érdemes a minőségibbet választanod. Összegyűjtöttem, én min spórolok és mire költök többet idén a gardróbomban.

Nem költök rá egy vagyont: Velúr táskák

A H&M és a Zara remek velúr táskákat kínál, amik nem nullázzák le a kártyámat. Mivel csak időszakosan hordom, így nem választok ebből túlságosan drágát.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Ezek a borzasztó dolgok történnek a testeddel, ha telefonozol a mosdóban

Ezek a borzasztó dolgok történnek a testeddel, ha telefonozol a mosdóban
Ilyennek lát valójában a szerelmed – csillagjegyed alapján

Ilyennek lát valójában a szerelmed – csillagjegyed alapján
Gyakran ébredtem szorongással – és ezek a trükkök segítettek a kezelésében

Gyakran ébredtem szorongással – és ezek a trükkök segítettek a kezelésében
15 irodalmi név, ami itthon is anyakönyvezhető

15 irodalmi név, ami itthon is anyakönyvezhető
A legszuperebb immunerősítő ételek – A védekezés a beleknél kezdődik

A legszuperebb immunerősítő ételek – A védekezés a beleknél kezdődik
Nem hiszed el, mi lesz az elveszett tárgyak sorsa Disneylandben

Nem hiszed el, mi lesz az elveszett tárgyak sorsa Disneylandben
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK