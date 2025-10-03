3 őszi ruha, amin spórolok és 3, amire többet költök

Ősszel nem minden darabnak kell vagyonba kerülnie a gardróbodban. Sőt, sok olyan cucc, amit a legtöbbet hordunk, gyorsan kopik, így pont ezek azok a kategóriák, ahol nyugodtan vásárolhatsz olcsóbban. A titok abban rejlik, hogy tudd, hol érdemes spórolni, hogy mégis minden szezonban felfrissítsd a ruhatárad anélkül, hogy megbánnád a vásárlást.
Másrészt vannak olyan őszi alapdarabok, amikre tényleg érdemes költeni, mert hosszú távon meghatározzák a szettedet. Egy blézer, ami azonnal összehúzza az outfitet, térdig érő csizma, ami csak egyre szebb lesz az évek során, vagy egy luxus velúrdzseki, ami örök darabnak tűnik – ezekből érdemes a minőségibbet választanod. Összegyűjtöttem, én min spórolok és mire költök többet idén a gardróbomban.
Nem költök rá egy vagyont: Velúr táskák
A H&M és a Zara remek velúr táskákat kínál, amik nem nullázzák le a kártyámat. Mivel csak időszakosan hordom, így nem választok ebből túlságosan drágát.
