3. évadot is kap az Én és a Walter fiúk – minden, amit eddig tudunk

Ha szívesen megnéznél egy olyan sorozatot, ami tökéletesen ötvözi a romantikát, a családi drámát, a tinédzserkori vívódásokat és a lenyűgöző tájakat, akkor az Én és a Walter fiúk remek választás lehet! Az Ali Novak azonos című Wattpad-sikerkönyvén alapuló széria első évada berobbant a Netflix kínálatába: nyolc héten át szerepelt a globális Top 10-ben, és 88 országban került be a legnézettebb sorozatok közé. Most pedig – hatalmas rajongói várakozással övezve – érkezik a 2. évad, és a streaming óriás már azt is bejelentette, hogy forog a 3. évad.
Egy lány, két fiú és a vidéki élet káosza
A történet középpontjában Jackie Howard (Nikki Rodriguez) áll, akinek az élete teljesen felfordul, amikor egy tragédia után a csillogó manhattani életét hátrahagyva Silver Fallsba költözik. Új gyámja, Katherine (Sarah Rafferty) 11 gyereket nevel (10 fiú és 1 lány) férjével, George-dzsal (Marc Blucas), így Jackie egyik pillanatról a másikra egy lüktető, zajos, kaotikus háztartás közepén találja magát. Mindeközben továbbra is eltökélt célja, hogy bekerüljön a Princetonra – csakhogy két Walter fiú, Alex (Ashby Gentry) és Cole (Noah LaLonde) különös módon beférkőzik az életébe… és a szívébe is.
Az első évad lezárása igazi érzelmi cliffhangerrel ért véget: Jackie elhagyja Silver Falls-t és visszatér New Yorkba. A nézők azonban már sejthették, hogy ez korántsem végleges búcsú.
