3. évadot is kap az Én és a Walter fiúk – minden, amit eddig tudunk

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / 3. évadot is kap az Én és a Walter fiúk...

3. évadot is kap az Én és a Walter fiúk – minden, amit eddig tudunk

Nyul Debóra
Írta 2025.09.07.

2025. augusztus 28-ától újra beléphetünk Jackie világába, amelyben a látszólagos vidéki nyugalom, a tizenéves szívek vihara és a Walter család soha nem lankadó energiája vár bennünket. A Netflix egyik legnépszerűbb ifjúsági sorozata visszatér – sőt, már a folytatás is úton van.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Ha szívesen megnéznél egy olyan sorozatot, ami tökéletesen ötvözi a romantikát, a családi drámát, a tinédzserkori vívódásokat és a lenyűgöző tájakat, akkor az Én és a Walter fiúk remek választás lehet! Az Ali Novak azonos című Wattpad-sikerkönyvén alapuló széria első évada berobbant a Netflix kínálatába: nyolc héten át szerepelt a globális Top 10-ben, és 88 országban került be a legnézettebb sorozatok közé. Most pedig – hatalmas rajongói várakozással övezve – érkezik a 2. évad, és a streaming óriás már azt is bejelentette, hogy forog a 3. évad.

Egy lány, két fiú és a vidéki élet káosza

A történet középpontjában Jackie Howard (Nikki Rodriguez) áll, akinek az élete teljesen felfordul, amikor egy tragédia után a csillogó manhattani életét hátrahagyva Silver Fallsba költözik. Új gyámja, Katherine (Sarah Rafferty) 11 gyereket nevel (10 fiú és 1 lány) férjével, George-dzsal (Marc Blucas), így Jackie egyik pillanatról a másikra egy lüktető, zajos, kaotikus háztartás közepén találja magát. Mindeközben továbbra is eltökélt célja, hogy bekerüljön a Princetonra – csakhogy két Walter fiú, Alex (Ashby Gentry) és Cole (Noah LaLonde) különös módon beférkőzik az életébe… és a szívébe is.

Az első évad lezárása igazi érzelmi cliffhangerrel ért véget: Jackie elhagyja Silver Falls-t és visszatér New Yorkba. A nézők azonban már sejthették, hogy ez korántsem végleges búcsú.

Mások ezeket olvassák

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

3. évadot is kap az Én és a Walter fiúk – minden, amit eddig tudunk

3. évadot is kap az Én és a Walter fiúk – minden, amit eddig tudunk
„Azt hazudta elcsapta a kutyámat egy autó” – Mi volt az a „vicc”, ami véget vetett a kapcsolatnak?

„Azt hazudta elcsapta a kutyámat egy autó” – Mi volt az a „vicc”, ami véget vetett a kapcsolatnak?
6 nyári kiegészítő, amit a francia nők idén viselnek

6 nyári kiegészítő, amit a francia nők idén viselnek
10 apró konyha, ahol minden centi csodát rejt

10 apró konyha, ahol minden centi csodát rejt
Szeretsz ruha nélkül aludni? Van egy jó hírünk

Szeretsz ruha nélkül aludni? Van egy jó hírünk
Mosópor vagy folyékony mosószer: melyiket mikor használd?

Mosópor vagy folyékony mosószer: melyiket mikor használd?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK