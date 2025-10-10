Ezt a 3 csillagjegyet mindig kihasználják, mert túl sokat ad

Halak: a segítőkész lélek
A Halak jegyében születettek hajlamosak az empátia és az áldozatkészség olyan mélységeit megélni, melyek túlmutatnak a hétköznapiság határain. Szeretik, ha mások jól érzik magukat, és szinte ösztönösen vágynak arra, hogy segítsenek a körülöttük lévők problémáinak megoldásában. E kényszeres segítőkészségük azonban gyakran vezethet oda, hogy mások egyszerűen kihasználják őket.
A Halak hajlandók időt, energiát és néha még anyagi javakat is áldozni másokért, mert az elégedettség érzését találják abban, ha segíthetnek. Ugyanakkor gyakran elfelejtik saját igényeiket és szükségleteiket, és ennek következtében könnyen kimerültté válhatnak. Ha felismernék ezt a hajlamot, és időnként visszafognák magukat, akkor könnyebben fenntarthatnák saját energiaszintjüket, és kevésbé lennének sebezhetőek a kihasználásra.