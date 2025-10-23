Ez a 3 csillagjegy szeret állandóan a középpontban lenni

Oroszlán
Az Oroszlán az állatöv egyik legdominánsabb jegye, aki szinte mindig a rivaldafénybe vágyik. Uralkodó bolygója, a Nap, tökéletesen szimbolizálja ezt a tulajdonságot, hiszen maga a Nap a Naprendszer középpontja, és minden körülötte forog. Ugyanez igaz az Oroszlánokra is: azokban a helyzetekben érzik magukat a legjobban, amikor figyelem szegeződik rájuk.
Az Oroszlánokat sokszor a magabiztosság jellemzi, amely gyakran lenyűgözi a környezetüket. Rendszerint vezetők, akik nem félnek megmutatni az egyéniségüket. Ez a hozzáállás gyakran vonzza azok figyelmét, akik inspirációt vagy útmutatást keresnek, ezért természetes, hogy sok Oroszlánt vonzzanak a színpadok, legyen az szó szerint vagy átvitt értelemben.