iStock

2026 új semleges színei – ezeket használd otthon a bézs és szürke helyett

2025.09.18.

A klasszikus neutrális színek, mint a törtfehér, szürke és bézs, évek óta meghatározóak a lakberendezésben. Azonban most új, izgalmasabb alternatívák kerülnek előtérbe, amelyek frissebb hatást keltenek.

A klasszikus neutrális színek – törtfehér, szürke, bézs – évek óta biztos pontok a lakberendezésben. Most viszont a lakberendezők kicsit bátrabban nyúlnak a színekhez: nem a harsány árnyalatok kerülnek előtérbe, hanem olyan tónusok, amelyek ugyanúgy nyugalmat és otthonosságot sugároznak, mégis frissebb, izgalmasabb alternatívát nyújtanak a „szokásos” neutrális palettához képest.

A lágy zöldtől a finom rózsaszínen át a mély barnáig – íme azok a színek, amik 2025-ben a neutrális alap szerepét vehetik át.

1. Lágy zöldek

A zsályazöld vagy a pasztelles menta árnyalat tökéletes választás, ha szeretnél egy kicsit eltérni a fehér–bézs vonaltól, de nem akarsz túl erőteljes színt. Ezek a tónusok frissességet, természetközeli hangulatot adnak, miközben ugyanúgy megőrzik a nyugodt, letisztult hatást. Különösen szépen mutatnak természetes anyagokkal – fával, vászonnal, rattan bútorokkal.

