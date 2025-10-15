Ezek lesznek 2026-ban a legnagyobb divattrendek – már most elkezdhetjük hordani!
Nagy Emília
Írta 2025.10.15.

A divatvilág izgalmas előrejelzései mindig is vonzóak voltak, hiszen ki ne szeretné tudni, milyen stílusok és trendek határozzák meg majd a jövőt? 2026 különösen izgalmas évnek ígérkezik a divat szempontjából, hiszen számos újdonság mellett régi kedvencek is visszatérnek. De vajon melyek azok a trendek, amelyeket már idén télen is bátran viselhetünk?

A fenntarthatóság uralma

A fenntarthatóság az elmúlt években egyre nagyobb teret hódított a divatvilágban, és 2026-ra ez csak tovább erősödik. A környezetbarát anyagok, mint a biopamut, a len, vagy az újrahasznosított szövetek, egyre inkább előtérbe kerülnek. Már most is megfigyelhető, hogy a nagy divatházak egyre több kollekciójukban alkalmazzák ezeket az anyagokat, így hozzájárulva a környezetvédelemhez és a fenntartható divat jövőjéhez.

