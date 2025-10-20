Időjárás 2025. október 20.: Ma sem lesz meleg
Időjárás 2025. október 20.: Ma sem lesz meleg

Arany Inez
Írta 2025.10.20.

te október 20-án meglehetősen hűvös idő várható Magyarországon. A hőmérséklet délelőtt 8-10 °C között alakul, délben 12-14 °C, délután 13-15 °C. Az esti órákban 8-10 °C, míg éjszaka 5-7 °C közé esik vissza. A felhőzeti szélesség parciális lesz, de délután fokozódó felhőzettel számolhatsz.

A csapadék valószínűsége a napi átlag 20-30%, de lokálisan eső szórványosan előfordulhat. A szél délnyugati irányból 10-15 km/h sebességgel fúj, tehát nem lesz zavaró.

A pollen szint közepes, főleg a füvekre és parlagfüvekre figyelheted. Ha allergiás vagy, mindenképp vigyázz magadra!

Az alábbi időjárási prognózis segít, hogy óráról órára átlásd a napot:

  • Délelőtt (8-12 óra): A hőmérséklet 8-10 °C között mozog, a felhőzet parciális, és a csapadék valószínűsége 20%.
  • Dél (12-14 óra): A hőmérséklet 12-14 °C, a napfény rövid ideig tűnik elő, a csapadék valószínűsége 25%.
  • Délután (14-18 óra): A hőmérséklet 13-15 °C, a felhőzet fokozódik, és a csapadék valószínűsége 30%.
  • Este (18-22 óra): A hőmérséklet 8-10 °C, a felhőzet teljes, és a csapadék valószínűsége 20%.
  • Éjjel (22-6 óra): A hőmérséklet 5-7 °C, a felhőzet parciális, és a csapadék valószínűsége 15%.
