Időjárás 2025. október 20.: Ma sem lesz meleg

A csapadék valószínűsége a napi átlag 20-30%, de lokálisan eső szórványosan előfordulhat. A szél délnyugati irányból 10-15 km/h sebességgel fúj, tehát nem lesz zavaró.
A pollen szint közepes, főleg a füvekre és parlagfüvekre figyelheted. Ha allergiás vagy, mindenképp vigyázz magadra!
Az alábbi időjárási prognózis segít, hogy óráról órára átlásd a napot:
- Délelőtt (8-12 óra): A hőmérséklet 8-10 °C között mozog, a felhőzet parciális, és a csapadék valószínűsége 20%.
- Dél (12-14 óra): A hőmérséklet 12-14 °C, a napfény rövid ideig tűnik elő, a csapadék valószínűsége 25%.
- Délután (14-18 óra): A hőmérséklet 13-15 °C, a felhőzet fokozódik, és a csapadék valószínűsége 30%.
- Este (18-22 óra): A hőmérséklet 8-10 °C, a felhőzet teljes, és a csapadék valószínűsége 20%.
- Éjjel (22-6 óra): A hőmérséklet 5-7 °C, a felhőzet parciális, és a csapadék valószínűsége 15%.