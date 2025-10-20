Időjárás 2025. október 20.: Ma sem lesz meleg

te október 20-án meglehetősen hűvös idő várható Magyarországon. A hőmérséklet délelőtt 8-10 °C között alakul, délben 12-14 °C, délután 13-15 °C. Az esti órákban 8-10 °C, míg éjszaka 5-7 °C közé esik vissza. A felhőzeti szélesség parciális lesz, de délután fokozódó felhőzettel számolhatsz.

A csapadék valószínűsége a napi átlag 20-30%, de lokálisan eső szórványosan előfordulhat. A szél délnyugati irányból 10-15 km/h sebességgel fúj, tehát nem lesz zavaró.

A pollen szint közepes, főleg a füvekre és parlagfüvekre figyelheted. Ha allergiás vagy, mindenképp vigyázz magadra!

Délelőtt (8-12 óra): A hőmérséklet 8-10 °C között mozog, a felhőzet parciális , és a csapadék valószínűsége 20% .

Éjjel (22-6 óra): A hőmérséklet 5-7 °C, a felhőzet parciális, és a csapadék valószínűsége 15%.