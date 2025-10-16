Időjárás október 16.: Meleg, napos délelőtt után felhős, szeles délután vár ránk

Ma, október 16-án, Magyarországon változékony, de alapvetően kellemes őszi időre számíthatsz. A nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, így a reggeli hűvös órák után kellemesen melegedni fog a levegő.

Reggel 6 és 9 óra között még a hőmérséklet 6-9 °C körül mozog, enyhén felhős az égbolt, a szél északnyugati irányból fúj 10-15 km/h sebességgel. Ez a korai időszak kicsit hűvösebb, így egy könnyű kabát vagy pulóver jól jön.

Délelőtt 9 és 12 óra között a felhőzet változó, néhány napsugár megcsillanhat a felhős égbolton, csapadék nem várható. A hőmérséklet 12-14 °C körül alakul, a szél mérséklődik, kissé élénk marad, főként nyugati irányból.

Délben és kora délután 12 és 15 óra között már inkább napos időre számíthatsz. A hőmérséklet maximuma eléri a 15-16 fokot. A déli szél picit élénkebb, 15-20 km/h sebességgel fúj, így piknikezés vagy séta közben érdemes erre figyelni, de ezáltal frissítő marad a levegő.

Délután 15 és 18 óra között enyhén felhős marad az ég, a szél délkeleti irányba fordul és mérséklődik. A hőmérséklet fokozatosan csökken 13-14 °C-ra, már könnyű kabát ajánlott a kültéri programokhoz.

