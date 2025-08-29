15 őszi körömötlet, amitől még jobban fogod várni a hűvös, friss időt

Amikor lehűl az idő és a levelek színt váltanak, minden jel arra mutat, hogy beköszöntött az ősz. Ahogy minden manikűrrajongó tudja, az őszi körömötletek felfedezése izgalmas módja annak, hogy megünnepeljük az új évszakot.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Amikor lehűl az idő és a levelek színt váltanak, minden jel arra mutat, hogy beköszöntött az ősz. Ahogy minden manikűrrajongó tudja, az őszi körömötletek felfedezése izgalmas módja annak, hogy megünnepeljük az új évszakot. Persze mindig választhatsz klasszikus őszi körömszíneket, mint pl. a sötétbordó vagy a mélybarna, de bőven akadnak kevésbé megszokott, kreatív trendek is, amelyek nem túl egyértelműen idézik az őszt. Következzen 15 ötlet, amitől még jobban fogod várni a hűvös, friss időt.

Idén is a játékos francia manikűr variációk lesznek a középpontban, emellett továbbra is népszerűek maradnak a földszínek, a meglepő semleges árnyalatok és a zöld különféle változatai. „Az őszben a természet és a tudomány találkozik, létrehozva egy sokoldalú kettősséget. Gondolj a földszínekre, amelyeket optimista, fényes felületek egészítenek ki, futurisztikus hangulatot teremtve” – mondja Jan Arnold, a CND körömmárka társalapítója.

„A legnépszerűbb árnyalatok előrejelzésünk szerint a narancs, a sötét petrolkék, a bordó és a barna lesznek.” Színekből tehát nem lesz hiány, így az őszi körömművészet garantáltan szórakoztató lesz. „Ha egyetlen trendet kellene kiemelnem, ami óriási lesz, az a zöld köröm” – árulja el Juli Russell, a Sally Beauty DIY körömszakértője. Mások ezeket olvassák Közeledik a kardigán idő! 10 mód, ahogyan hordhatod idén tavasszal Ez a 8 strapabíró frizura tökéletes rohanós napokra vagy edzésre 5 gyakori merénylet, amit sokszor művelsz a szempilláiddal Köröm TESZT: Tudd meg, milyen manikűr tükrözi legjobban a személyiséged

A sötét árnyalatok, mint a vadász vagy az erdőzöld, tökéletesen illenek az évszakhoz, ráadásul egy zöld francia manikűrt is kipróbálhatsz, ha több trendet szeretnél ötvözni. Russell szerint érdemes figyelni az aura körmökre és a merész króm hatásokra is. „Az aura körmök idén igazi sztártrenddé váltak, és biztosan tovább ragyognak majd” – teszi hozzá. Készen állsz, hogy felfedezd a legkreatívabb őszi körömötleteket? Itt az idő búcsút inteni a nyári manikűrnek, és átadni magad az őszi hangulatnak barna, narancssárga és más aranyos színeknek. Ha pedig szeretnéd teljesen átélni az évszakot, párosítsd új körömlakkjaidat puha kötött pulóverekkel és őszi illatokkal. Mutatjuk a kedvenc manikűrünket, amelyekért még a kesztyűt is szívesen kihagynád.

Merlot vörös

A mélyvörös árnyalatok, mint a bordó vagy a vörösbor, tökéletesen illenek a hangulatos őszi estékhez. Egy nőies csavart adhatsz hozzá, ha néhány körömre apró masnit festesz.

A cikk folytatódik, lapozz!