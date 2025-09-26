15 éve otthonról dolgozom. Így maradok hatékony
15 éve otthonról dolgozom. Így maradok hatékony

Schuster Borka
Írta 2025.09.26.

Tizenöt éve döntöttem úgy, hogy szabadúszóként dolgozom otthonról. Az évek során kialakított rutinjaim segítenek hatékonyan végezni a munkámat.

Amikor tizenöt éve először döntöttem úgy, hogy szabadúszóként fogok dolgozni, sokan még furcsán néztek rám. Akkoriban még nem volt ennyire elterjedt az otthoni munkavégzés, és nem volt mögötte semmilyen világjárvány vagy kényszerhelyzet, egyszerűen csak így alakult az életem. Azóta felnőtt éveim nagy részét home office-ban töltöttem, így bőven volt időm megszokni mindazt, ami mások számára csak a pandémia idején vált ismerőssé.

Mostanra azt is látom, mennyire különbözően reagálnak az emberek az otthonról dolgozásra. Sokan panaszkodnak, hogy kevésbé hatékonyak, ha nem mennek be az irodába. Szerintem nincs ebben semmi szégyellnivaló: van, akinek egyszerűen kell az a közeg, kell a napi rutin, a munkatársak jelenléte, az ingázásból adódó ritmus. Ha valaki felismeri, hogy számára az iroda az ideális, akkor tényleg jobb, ha bejár. De ugyanígy létezik a másik oldal: akiknek az otthoni környezet ad szabadságot és produktivitást.

Én az utóbbi csoportba tartozom, és az évek során megtanultam, hogy az otthonról dolgozás nem magától értetődően hatékony – de van néhány trükk, ami sokat segít. Ezeket a módszereket máig alkalmazom, és nekem beváltak, és lehet, hogy neked is segítenek, ha otthonról szeretnél hatékonyabb munkaerő lenni.

Saját rutin nélkül nem megy

Az otthoni munkavégzés egyik legnagyobb csapdája, hogy könnyű elveszni az időben. Reggel nem kell rohanni, senki nem vár a buszmegállóban, nincs fix érkezés az irodába – és ebből gyorsan káosz lehet. Ezért nagyon hamar rájöttem, hogy kell egy saját rutin.

Én ugyanúgy beállítom az ébresztőt, mintha be kellene mennem valahova, és igyekszem nagyjából ugyanabban az időben elkezdeni dolgozni. Ez ad egy keretet a napnak, és sokkal könnyebb így fókuszban maradni.

