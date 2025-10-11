10 „tökös” ötlet, amivel feldobhatod a hétvégéd

Az ősz hivatalosan is beköltözött, és ezzel együtt eljött a sütőtök, a meleg pulcsik és a fahéjillat ideje is. Ha szeretnéd kicsit hangulatosabbá, illatosabbá – és igen, tökösebbé tenni a hétvégédet, ezekkel az ötletekkel biztosan nem marad el a kellemes hangulat.
1. Készíts sütőtökös lattét otthon
Ne rohanj a kávézóba – idén próbáld ki te magad! Egy kis sütőtökpüré, fahéj, szerecsendió, méz és tejhab, és már kész is a házi pumpkin spice latte. Ha szeretnéd, mandulatejjel is isteni!