10 oka is van, amiért a mai fiatalok elzárkóznak a szüleiktől

Az én generációm is megélt jó pár vitát, de azt látom, hogy a Z-generáció tagjai minden korábbinál bátrabban lépnek ki a megszokott családi mintákból. Vajon mi áll ennek a hátterében?

Sok esetben a fiatalok nem azért választják az elzárkózást, mert ne szeretnék a szüleiket vagy ne akarnának velük kapcsolódni, hanem inkább azért, mert a kommunikáció dinamikája nagyon más irányba fejlődött az elmúlt években – ennek pedig óhatatlanul is eltávolodás a következménye.

De miért hallgatnak inkább a fiatalok?

Nem érzik, hogy meghallgatják őket

A Z-generáció tagjai gyakran úgy érzik, hogy szüleik nem hajlandóak a valódi problémákkal szembenézni. Azt látják, hogy a szülők próbálnak védekezni, kitérni vagy esetleg megoldást keresni, de nem figyelnek eléggé az érzelmi szükségleteikre. Így ahelyett, hogy idővel megoldódnának a konfliktusok, a távolság és az értetlenség egyre nő.

Ítélkeznek felettük

A Z-generáció tagjai hajlandóak önálló döntéseket hozni, de ezek a döntések sokszor nagyon mások, mint a megszokottak és a szüleik ritkán érzik azt, hogy helyesek lennének. Gyakran bírálják őket és nem teszik tisztába önmagukban, hogy ők más korszakban és más körülmények között nőttek fel, ezt viszont a Z-generáció tagjai nem tudják tolerálni. Kritikák és ítéletek helyett inkább támogatást igényelnének, hogy megnyugodjanak és megerősödjenek saját döntéseikben.