10 mesés vintage őszi és halloweeni dekorációs ötlet

Az ősz és a Halloween tökéletes időszak arra, hogy egy kicsit sejtelmesebb, elegánsabb hangulatot varázsolj az otthonodba. A vintage stílusban pont az a legjobb, hogy egyszerre nosztalgikus és különleges: régi könyvek, patinás gyertyatartók, bársonyok és üvegek segítségével könnyedén megidézheted a régi idők báját. Ha pedig mindehhez hozzácsempészel egy kis fekete-arany eleganciát vagy játékos halloweeni figurákat, máris kész a meghitt, mégis izgalmas atmoszféra. Mutatunk 10 mesés ötletet, amivel idén ősszel és Halloweenkor is stílusosan díszítheted a lakásod!

Könyvek és patinás gyertyatartók

Az arany vagy réz színű gyertyatartók tökéletesen hozzák a vintage eleganciát, ennek ellenére modernebb lakásokban is jól mutatnak. Néhány régi könyvvel kiegészítve egyszerű kompozíciókat készíthetsz a párkányra vagy a polcokra.

